Pri Frati uničili mino

10.9.2018 | 07:00

Nevarni ostanki v rokah pirotehnika (foto: arhiv)

Včeraj ob 14.53 je pri Turističnem domu Frata pri Dolnjem Ajdovcu, občina Žužemberk, občan v gozdu našel minometno mino kalibra 45 milimetrov italijanske izdelave, ostanek druge svetovne vojne. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Ljubljanske regije so mino ob 20.15 uničili na kraju najdbe. Gasilci PGD Ajdovec in policisti so zavarovali območje razstrelitve. Obveščene so bile pristojne službe in lokalna skupnost.

Nad sršene

Ob 18.41 so na Gasilski ulici v Krškem, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odstranili osje gnezdo iz stanovanjskega objekta.

Ob 19.45 pa so v naselju Rigonce, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje sršenje gnezdo odstranili iz dimnika stanovanjske hiše.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE PRI GABRJU, TP KAVCE;

- od 7.30 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RTV GORJANCI, TP KRVAVI KAMEN, TP GOSPODIČNA, TP JELENOV SKOK, TP GABRSKA GORA, TP JEŠTOVCI, TP PANGRČ GRM, TP GABRJE.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Glažuta in Jevša Bohor med 8. in 13. uro; na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Veliki Cirnik med 8. in 12. uro; na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Orešje, Orešje Ledina, Orešje grad, Drenovec, Zgornja vas Drenovec ter Orešje Sotla med 9. in 11. uro.

M. K.