FOTO: Dedkove zgodbe na 32. Straški jeseni

10.9.2018 | 08:05

S povorke 32. Straške jeseni...

... ki se je zaključila z veselico pod prireditvenim šotorom za gasilskim domom.

Straža - V vročem nedeljskem popoldnevu se je 32. Straška jesen včeraj zaključila z osrednjo prireditvijo – povorko vasi občine Straža. Njena rdeča nit so bile letos dedkove zgodbe, s katero so želeli opomniti na veljavo dedkov v družinah nekoč, prikazati tradicionalne igre, druženje ob ličkanju, košnji, skrbi za pridelek, med itd. V povorki je sodelovalo več kot 200 ljudi, je povedal Pavle Vidic, predsednik TD Straža.

V spodnji galeriji so na ogled prikazi dedkovih zgodb, ki so jih pripravili starejši in mlajši iz Straže, Sel, Vavte vasi, Vrha, Dolenje Straže, Hruševca, Podgore, Rumanje vasi in Drganjih sel. Povorki so se pridružili tudi Rimljanski gostje s Ptuja in pa ljubitelji starodobnikov.

Podrobneje o letošnji 32. Straški jeseni tudi v novi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Tekst in foto: M. Martinović

Galerija