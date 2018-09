Navdušili s spretnostno ježo

10.9.2018 | 09:20

Spretnostno jahanje je privabilo mnoge gledalce in obiskovalce šentjernejskega sejma.

Šentjernej - Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme, ki je z več kot štiristo člani največja prostovoljska organizacija v slovenski konjereji, je konec tedna v Šentjerneju priredila že 3. dan slovenskega hladnokrvnega konja (SHL) . Prireditev, ki je potekala na sejmiščnem prostoru, je vključevala pregled in sprejem žrebic triletnic v rodovnik SHL pasme, opravili so test delovne sposobnosti, za popestritev pa je bilo tudi letos spretnostjo jahanje.

France Omahen

Kot je povedal novi predsednik združenja France Omahen, doma iz Velike Dobrave pri Višnji Gori, SHK je največja avtohtona pasma konj pri nas in jih je tudi največ, okrog 3.500 registriranih z vsemi potrebnimi papirji. Nekoč so bili ti konji, ki so zelo veliki in težki, nepogrešljivi pri delu na kmetiji, danes, ko to ni več tako potrebno, jih uporabljajo bolj v turizmu - za vprego v zapravljivčkih, na raznih prireditvah, itd. Tudi zato je delovni test, ki ga morajo žrebice in kobile opraviti med 3. in 6. letom starosti, pomembnem, saj s tem dobijo večjo tržno vrednost.

»Ti konji so spretni tako v vpregi kot pod sedlom,« pove Omahen, tudi sam rejec konj. Nadaljuje družinsko tradicijo, saj imajo pri hiši 13 konjev in enega žrebca, pa tudi pripustno postajo.

V šentjernejski konjenici ne manjka mladih.

Namen dneva slovenskega hladnokrvnega konja je tudi srečevanje rejcev, da si med seboj izmenjajo izkušnje, da so si v podporo, saj imajo v konjereji tudi dosti težav in se v primerjavi z drugimi kmetijskimi panogami počutijo zapostavljene. Zato Dan slovenskega hladnokrvnega konja ostaja tradicija.

Dogodek je popestrila 60-članska Šentjernejska konjenica, ki je ambasador Šentjerneja - slovi namreč tudi po konjih. Društvo deluje od leta 1999, kar pomeni, da bo prihodnje leto slavilo 20 let delovanja in ohranjanja tradicije vzreje konje na šentjernejskem polju.

Besedilo in foto: L. Markelj

