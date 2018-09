Big Berry kamp ob Kolpi v glavni sezoni z 80-odstotno zasedenostjo

Metlika - V prestižnem Big Berry kampu ob Kolpi, ki ga je predlani v Primostku pri Gradacu v Beli krajini odprlo podjetje HB oz. slovenskobistriška družba Hosekra, so v letošnji glavni sezoni zabeležili rekordno 80-odstotno zasedenost. Povprečno dobo bivanja gostov so v glavni sezoni zvišali na 3,2 dneva in s tem presegli državno povprečje, poroča STA.

Iz družbe, ki vodi omenjeni kamp, so sporočili, da so razlog daljšega bivanja v Big Berryju dejavnosti, ki so na voljo gostom. Skupaj z več kot 40 partnerji pripravljajo namreč vsakodnevne organizirane izlete, na katerih lahko njihovi gosti »dobijo popolno izkušnjo celotne regije, ki zajema tako izlete in oglede najlepših delov kot tudi edinstveno gastronomsko izkušnjo«.

Med najbolj priljubljeni izleti so navedli pokušine lokalnih vin in penin ter kulinarična doživetja in pristavili, da so letošnjo sezono uspeli raztegniti na pomlad in september, predvsem z različnimi projekti, ki po njihovem krepijo prepoznavnost blagovne znamke, regije in Slovenije.

Sicer pa se v Big Berryju že pripravljajo na prihodnje leto. Direktor družbe Hosekra in kampa Boštjan Hostej je napovedal, da bi radi v Belo krajino privabili še več tujih petičnih gostov, ki bi z njihovo pomočjo »v regiji ostali še dlje in pri partnerjih za lokalne produkte zapravili še več«.

Njihov glavni cilj je predvsem podaljšanje sezone, skušali pa bodo »koncept povezovanja, trajnostnega in luksuznega turizma razširiti še na kakšen dodaten kraj v Sloveniji in tujini«, je še dejal Hostej.

Družba Hosekra se sicer s projektom Big Berry širi tudi v tujino. V sosednji Avstriji v bližini Wiesa so namreč julija odprli prvo uradno franšizo. »Sicer za zdaj še majhna franšiza pooseblja duh Big Berryja - gostom omogoča stik z naravo, zasebnost in hkrati sodelovanje z domačini, prodaja in promovira pa se preko skupnih kanalov, kar je ideja tudi za vse prihodnje franšize,« so poudarili.

Družba Hosekra in njena hčerinska firma Big Berry sta tudi še pred začetkom letošnje turistične sezone sodelovali pri izdelavi slovenske olimpijske hiše v Južni Koreji.

»Priznanje, da smo na pravi poti, je tudi to, da je Big Berry polfinalist za nagrado sejalec, ki jo Slovenska turistična organizacija vsako leto podeli najbolj kreativnim in inovativnim turističnim idejam,« so še sporočili iz omenjene družbe.

