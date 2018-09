V Šmarjeti so bili najboljši srbski nogometaši

10.9.2018

Nogometna ekipa veteranov ŠD Šmarjeta.

Šmarjeta - Športno društvo Šmarjeta je konec tedna priredilo mednarodni veteranski nogometni turnir, ki je že tradicionalni dogodek.

Sodelovalo je več ekip: po ena ekipa iz Somborja iz Srbije ter iz Banje Luke iz BIH, ter po dve ekipi iz Radomelj in iz Šmarjete. Organizator in kraj dogodka se menjata, kar pomeni, da so bili letos na vrsti Šmarječani.

Turnir bi moral potekati na igrišču za veliki nogomet v Šentjerneju, ki so ga rezervirali že aprila in imeli tudi podpisano pogodbo z lastnikom igrišča, to je OŠ Šentjernej. Le štiri dni pred turnirjem pa so izvedeli, da imajo v Šentjerneju neskladje za uporabo igrišča med šolo in šentjernejskim nogometnim klubom, prostor je bil zaseden, tako da so bili primorani odpovedati igranje na velikem igrišču. A kot pravijo organizatorji, zaradi teh zapletov turnir niso odpovedali, ampak so ga priredili na igrišču za mali nogomet v Šmarjeti. K sreči je vse dobro potekalo, turnir je odlično uspel in kot pove Sandi Durič, so bili vsi udeleženci navdušeni in zadovoljni. Za podporo se zahvaljujejo vsem, najbolj pa generalnemu sponzorju, šmarješkemu podjetju Plastoform.

Najboljšim je čestital celo šentjernejski petelin Jernej.

Če že niso mogli igrati v Šentjerneju, pa se je vsaj razglasitve rezultatov s tekmovanja udeležil šentjernejski petelin. Najbolje se je izkazala nogometna ekipa veteranov iz Somborja, sledila je prva ekipa Šmarjete, nato Banja Luka in nato še druga ekipa Šmarjete. Za najboljšega igralca je bil razglašen Denis Perše iz Šmarjete, za najboljšega vratarja Ernest Kopitar (Radomlje, Sombor), za ekipo z najbolj športnim vedenjem (fair play) pa ekipa iz Radomlje.

Prihodnje leto bo mednarodni veteranski nogometni turnir potekal v Banja Luki.

L. Markelj, foto: ŠD Šmarjeta

Galerija