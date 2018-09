Začetne skrbi so bile povsem odveč

Kristina pravi, da se je pred leti pravilno odločila, ko je šla na samostojno pot. (Foto: R. N.)

Dvor - Kristina Gorjanc z Muljave se je pred tremi leti in pol odločila, da na Dvoru odpre svoj kozmetični salon. Čeprav so bili nekateri glede tega skeptični in so ji dejali, da v majhnem podeželskem naselju v Suhi krajini ta dejavnost ne bo zaživela, se je vseeno opogumila in najela prostor ob glavni cesti za Kočevje poleg železo-livarskega muzeja.

Po končani osnovni šoli je sicer razmišljala, da bi delala kot zdravnica oz. farmacevtka, a ker ni bila sprejeta na želeni program, se je vpisala na srednjo kozmetično šolo v Ljubljani, študij pa nato nadaljevala na višji šoli v Novem mestu. Da se je tako odločila, danes ne obžaluje. »To, kar počnem, me zelo veseli,« pravi. Nekaj časa je delala v kozmetičnih salonih v Grosuplju in Novem mestu, v katerih si je nabrala kar precej izkušenj, a ker ni dobila službe za nedoločen čas, se je pri dvaindvajsetih letih odločila, da stopi na samostojno pot. »Vedno je bila želja, da bi imela svoj salon, da delam zase. Takrat je država tudi spodbujala, da se mladi zaposlimo kot samostojni podjetniki. Dejala sem si, zakaj pa ne,« se spominja.

Po narejeni analizi je ugotovila, da na območju od Muljave do Dolenjskih Toplic ni bilo niti enega kozmetičnega salona. Takoj je začela iskati primerne lokacije zanj in jo tudi precej hitro našla. Prostor je nekoliko odmaknjen od samega središča Dvora, kar nekaterim strankam, ki jim ni prijetno, da bi jih drugi videli, kako gredo h kozmetičarki, ustreza. Na začetku jo je bilo strah, ali bo sploh imela dovolj dela, priznava. »Bilo je kar stresno, kajti nisem vedela, ali si bom lahko pokrila vse stroške. Starši tudi niso imeli toliko denarja, da bi me lahko financirali. A na srečo so me ljudje kar dobro sprejeli,« pove.

Vse svoje prihranke, malo pa so pomagali tudi starši, je vložila v nakup aparatov in pripomočkov, ki jih potrebuje za nego telesa. Pozneje je salon nekoliko posodobila, nabavila tudi stroj za limfno drenažo in razširila ponudbo. »Če bi imela še eno možnost, bi danes začela povsem drugače. Najprej bi imela le eno stvar, nato pa bi postopoma dodajala novosti, kajti ljudje jih imajo radi,« razmišlja naša sogovornica.

Ko je odprla salon, je ljudi obvestila prek letakov, ki so jih dobila vsa gospodinjstva na območju Suhe krajine, naredila je svojo stran na facebooku, najboljša reklama pa je tista, ki gre od ust do ust, pravi. Njene stranke so predvsem ženske, nekaj pa je tudi moških. Starejše gospe se največkrat odločijo za nego nog in pedikuro, medtem ko jo mlajše običajno obiščejo, da jim uredi nohte in naredi nego obraza. Kaj stranke želijo, je odvisno tudi od letnega časa. »Poleti je več depilacije, ker kažemo več gole kože, pa tudi pred dopustom se marsikatera ženska pride uredit. Pozimi prevladujejo različne masaže in nega obraza,« pravi Kristina, ki je zadovoljna, da ima že nekaj stalnih strank. Predvsem starejši se sami težko uredijo, ker nimajo pravih pripomočkov, mladi v družini pa tega nočejo početi.

Pred leti je bilo tovrstne ponudbe precej manj, kot jo je danes, ko se nekatere ljubiteljsko ukvarjajo npr. z nego nohtov ali ličenjem. Konkurenca je večja, se zaveda, zato se skuša čim bolj prilagoditi potrebam strank, ki se pri njej lahko naročajo od osme ure zjutraj do osme ure zvečer. To pa pomeni, da kar precej časa preživi v salonu. »Razpeta sem čez ves dan, kar je včasih precej naporno. Biti samostojni podjetnik je način življenja,« pove. Pri 25 letih že razmišlja tudi o družini, vendar se boji, kako bo potem, ko se bo vrnila nazaj. Večinoma dela sama, le včasih ji za kakšno uro na pomoč priskoči študentka. Da bi še kakšno zaposlila, je za zdaj še premalo dela pa tudi s prostorom je omejena.

