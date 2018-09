Uroš Pate državni prvak z obračalnim plugom, ekipno najboljši Belokranjci

10.9.2018 | 15:00

Nova državna prvaka v oranju -sta Uroš Pate, ki je zmagal v kategoriji obračalni plugi, in Matej Sinic, zmagovalec v kategoriji plugi krajniki. (Foto: ZOTKS)

Maribor - V Mariboru v Radvanju se je v soorganizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS), Biotehniške šole Maribor, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije – Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor in podjetja PP – Agro končalo že 62. državno tekmovanje oračev Slovenije in 24. državno tekmovanje dijakov biotehniških šol v oranju.

Najboljši slovenski orači so se v dveh kategorijah pomerili v oranju strnišča in ledine. Nova državna prvaka v oranju sta postala Uroš Pate z Dolenjske, ki je zmagal v kategoriji obračalni plugi, in Matej Sinic iz Prekmurja, ki je zmagal v kategoriji plugi krajniki. Ekipno so bili najboljši Belokranjci, drugo mesto je zasedlo Prekmurje, tretje pa Podravje, so sporočili iz ZOTKS.

Dodajmo, da je drugo mesto v kategoriji plugi krajniki osvojil Jure Filak iz Bele krajine, Miha Filak pa je bil tretji v kategoriji z obračalni plugi.

Na 24. državnem tekmovanju dijakov biotehniških šol je v kategoriji oranje s plugom krajnikom zmagal Benjamin Kavšek iz centra Grm Novo mesto, z obračalnim plugom pa se je najbolj odrezal Tilen Fujs z Biotehniške šole Rakičan, Kristjan Jakša iz centra Grm Novo mesto pa je bil tretji. Med ekipami je prvo mesto osvojila Biotehniška šola Rakičan, novomeška šola pa je bila druga.

Skupno se je na obeh državnih tekmovanjih pomerilo 16 tekmovalcev iz osmih slovenskih regij in deset dijakov biotehniških šol. Kakovost oranja je ocenjevala 24-članska komisija, vsak tekmovalec pa je moral v vsakem nastopu preorati 14 arov veliko tekmovalno parcelo. Skupni rezultat posameznega tekmovalca je sestavljen iz 12 ocenjevalnih elementov, so zapisali v sporočilu za javnost.

Pate in Sinic bosta Slovenijo prihodnje leto zastopala na 66. svetovnem prvenstvu v zvezni državi Minnesota v Združenih državah Amerike.

