Med ličkanjem valji zagrabili roko

10.9.2018 | 17:25

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Trebanjski policisti so v petek popoldne obravnavali nesrečo pri delu. Kot so danes sporočili s PU Novo mesto, sta popoldne zakonca ličkala koruzo na ličkalniku starejše izdelave, ki je bil s kardansko gredjo povezan s traktorjem. Med ličkanjem je v ličkalniku ostal koruzni storž, ki se je postavil pokonci in ga stroj ni izvrgel. 47-letnica je z roko segla med valje, da bi storž odstranila, a so valji zagrabili roko in jo potegnili v notranjost vse do komolca. Mož je opazil, kaj se je zgodilo, in takoj zaustavil traktor. Poškodovano so odpeljali v novomeški urgentni center, kjer so ugotovili, da so poškodbe lažje – udarnine in zmečkanine mehkih tkiv desne roke.

Enega pridržali

Zaradi prijav kršitev javnega reda in miru so policisti minuli konec tedna posredovali šestnajstkrat na javnem kraju in šestkrat v zasebnem prostoru.

Enega kršitelja, ki je z očitnimi znaki opitosti javni red in mir kršil v zdravstvenem domu Metlika, so policisti tudi pridržali. Zgodba se začela v minuli noči, zaključila pa na zgodnje ponedeljkovo jutro, okoli pete ure. Takrat so klicali policiste iz metliškega zdravstvenega doma, da sta dva moška razbijala po njihovih vratih, nato pa se še nedostojno vedla do zdravstvenega osebja. Policisti so na kraju ugotovili, da gre za brata – en je pri obisku zdravnika pomagal drugemu, ki je po naporni noči padel in se rahlo poškodoval. Najprej so ju razburila zaprta vrata zdravstvenega doma, nato sta bila nezadovoljna z zdravstvenim osebjem, na koncu pa še s policisti, ki so ju prišli miriti. Ker ukazi niso zadoščali, so uporabili prisilna sredstva, a so pomirili enega, ne pa oba – drugega, 24-letnega, so nato odpeljali v pridržanje do iztreznitve v Novo mesto. Oba pa bosta dobila plačilne naloge zaradi kršenja javnega reda in miru in neupoštevanja ukazov policistov.

Pijan za volan

V Dolenji vasi pri Mirni Peči so prometni policisti v soboto zvečer ustavili 19-letnega voznika, ki je vozila nezanesljivo. Ko so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, je ta pokazal 0,77 mg/l alkohola v izdihanem zraku (1,6 promila). Pridržali so ga na policijski postaji in na sodišče napisali obdolžilni predlog.

21 jih je mejo prečkalo nezakonito

Med vikendom so policisti na območju Policijske uprave Novo mesto prijeli 21 oseb, za katere se je izkazalo, da so državno mejo prestopili nezakonito. Črnomaljski policisti so v petek dopoldne v Črnomlju prijeli pet državljanov Eritreje, ki so v državo prišli na nezakonit način. Popoldne so na Sinjem Vrhu prijeli dri državljane Afganistana. V soboto zjutraj so opazili pet oseb med Staro Lipo in Suhorjem – prijeli so štiri državljane Pakistana in državljana Afganistana, ki so v Slovenijo prišli izven mejnih prehodov. Še dva državljana Afganistana so prijeli nekaj kasneje pri Sinjem Vrhu ter državljana Afganistana in Irana pri Perudini. V nedeljo zjutraj so novomeški policisti na vlaku iz Metlike prijeli državljana Alžirije in Sirije. V nedeljo popoldne so v Učakovcih prijeli še dva državljana Pakistana.

Policijski postopki še niso zaključeni.

M. M.