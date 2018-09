Prevrnil se je s štirikolesnikom

Včeraj ob 18.23 uri se je v naselju Mala Dolina, občina Brežice, prevrnil štirikolesnik. Ena oseba se je poškodovala. Gasilci PGE Krško so zavarovali mesto dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč poškodovanemu in reševalcem, štirikolesnik postavili na kolesa, očistili cestišče ter zagotovili razsvetljavo. Reševalci NMP Brežice so voznika na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v SB Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Sršenje leto

Letos je očitno res 'sršenje leto'. Skorajda ne mine dan brez pomoči gasilcev pri odstranjevanju njihovih gnezd.

Tako so tudi včeraj ob 10.29 v naselju Brezina, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz silosa. Ob 11.41 so v naselju Ribnica, občina Brežice, sršenje gnezdo odstranili iz ostrešja stanovanjske hiše, ob 18.56 v naselju Sela pri Dobovi iz dimnika stanovanjskega objekta, ob 20.05 pa v naselju Vrhje iz ostrešja stanovanjskega objekta.

Vodo prekuhavajte

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Gabrje, Jugorje, Pangrč Grm, da je zaradi povišane motnosti vodnega vira potrebno vodo pred uporabo prekuhati. Ukrep velja do preklica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS,

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOŠI,

- od 12:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NESTOPLJA VAS 1997.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUČKA1 in TP BUČKA2.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOROŠKA VAS.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Krško šola TSŠ med 7:00 in 15:00 uro.

