Pobočja drsijo v dolino

11.9.2018 | 08:15

Z omejitvami do manj prometa ob plazu (Foto: M. L.)

Pobočje je pod bujnim zelenjem okrušeno. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Še letos naj bi občina Kostanjevica na Krki odpravila posledice plazu ob cesti v Črneči vasi, potem ko ji je ministrstvo za okolje in prostor obljubilo 150.000 evrov namenskega denarja.

Dela bodo po ocenah stala skupno približno 228.000 evrov in v ta znesek bo občina prispevala 80.000 evrov. Omenjeni plaz je na strmem pobočju, na katerem je cesta, nastal že pred leti in sega v rob ceste. Poškodovano mesto je vzdrževalec označil z dobro vidnimi opozorilnimi premičnimi stebrički, ki so v danih razmerah zelo koristni, a z njimi ta del ceste ni nič manj nevaren, ker je teren načet. Na plaz in na nujnost njegove odprave so doslej večkrat opozarjali med drugimi posamezni občinski svetniki na sejah kostanjeviškega občinskega sveta.

Na hribovitem kostanjeviškem območju plazovi niso redkost ne ob cestah in na cestah ne v vinogradih in na drugih površinah. Eden večjih je med septembrskim neurjem 2014 nastal med naseljema Vrtača in Vrbje, in to prav tako ob cesti, ob kateri je omenjeni sedanji v Črneči vasi. Ker je takratni plaz pod Vrbjem nekatere prebivalce malodane odrezal od preostalega območja, je občina ukrepala dokaj hitro in je bila učinkovita. Kmalu po nastanku plazu je poskrbela za začasno razširitev ceste na poškodovanem delu, potem pa je dala utrditi pobočje pod poškodovano cesto in nad njo in postaviti ob cesti varnostno ograjo. Odprava tistega plazu je olajšala delo tudi policiji, ki obiskuje to območje zaradi bližine slovensko-hrvaške meje.

Ker so plazovi na kostanjeviških strminah pogosti, kot rečeno, je občinski seznam del za odpravljanje posledic plazenja tal tako rekoč stalno odprt za nove podatke. Med nujne gradbene posege, ki morajo slediti očitnemu premikanju zemeljskih plasti pod površjem, je občina na seznam vsaj pod oznako načrtovano nemara že vpisala denimo popravilo ceste nad Kostanjevico na Krki v smeri Oštrca. Gre za cestni odsek na pobočju, ki je sosednje pobočju s Kostanjeviško jamo. Cesta se na več mestih po malem udira, zaradi česar je vožnja tam neudobna in manj varna. Za popravilo ceste so se med drugimi zavzeli nekateri občinski svetniki.

M. L.