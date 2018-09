Šolski prevozi ostajajo brezplačni

11.9.2018 | 09:45

Mirnski občinski svetniki so se odločili, da šolski prevozi ostajajo brezplačni. (Foto: R. N.)

Mirna - Občina Mirna bo za prevoz šolskih otrok za novo šolsko leto namenila dodatnih 9.000 evrov. Svetniki so na zadnji občinski seji soglasno sprejeli sklep, da občina tudi za učence, ki se v osnovno šolo na Mirni vozijo iz sosednjih šolskih okolišev, zagotovi brezplačen prevoz.

Konec maja so namreč šentrupertski svetniki sprejeli Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov, s katerim so natančno opredelili, v katerih primerih je njihova občina dolžna poravnati strošek prevoza, če se otroci vozijo v drug šolski okoliš. Takrat je bil izpostavljen primer Zabukovja, od koder otroci sicer že več desetletij hodijo v šolo na Mirni. Tudi v tem šolskem letu je enajst takšnih otrok in do pred kratkim je skladno z dogovorom veljalo, da je Občina Šentrupert Mirni povrnila celoten strošek prevoza otrok iz Zabukovja in Trstenika. Lani so dosegli nekoliko drugačen dogovor, kajti po besedah direktorice občinske uprave na Mirni Tanje Šinkovec je njihova občina krila 20 odstotkov stroška relacije, 80 odstotkov pa Šentrupert. A s sprejetjem novega pravilnika so se na šentrupertski občini tudi zaradi očitkov, da plačujejo dvojno, odločili, da ne bodo več krili stroška prevoza iz Zabukovja na Mirno, če bo od tam zagotovljena relacija v njihovo osnovno šolo. Nekatere starše je zato skrbelo, da bodo njihovi otroci ostali brez prevoza.

Občini sta pred začetkom šolskega leta skušali najti rešitev. Ena izmed možnosti je bila tudi združena relacija, saj se otroci iz Šentruperta vozijo tudi v osnovno šolo s prilagojenim programom pri mirnski šoli. »Predlog je bil, da bi občina Šentrupert zagotovila sredstva za manjše vozilo, mi pa razliko do večjega vozila zaradi večjega števila otrok na tej združeni daljši relaciji. Vendar zaradi razlik v ceni na prevožene kilometre, te se določijo z javnim razpisom za izbiro izvajalca v posamezni občini, se to ni izkazala kot najboljša možnost,« pravi Šinkovčeva.

Občinski svetniki so zato imeli na mizi predlog, da bi starši za otroka, ki se na Mirno vozi iz sosednjega šolskega okoliša, poleg učencev iz Zabukovja dva prihajata še iz sosednje občine Litija, plačali deset evrov mesečno, če se na relaciji vozi vsaj pet učencev. Ob predpostavki, da šola traja deset mesecev, bi za starše to pomenilo 100 evrov letno. Na občini poudarjajo, da se trudijo prevoze racionalno organizirati in da so tovrstni prevozi iz sosednjih okolišev nadstandard. Po njihovem mnenju znesek ne bi bil previsok, z njim pa bi dosegli tudi to, da bi otroci res uporabljali zagotovljen šolski prevoz. Za prevoz šoloobveznih otrok letno namenjajo okoli 86.000 evrov, pravi direktorica občinske uprave.

A svetnik Janez Bračko se je oglasil prvi, ki se s predlaganim ni strinjal. Dejal je, da so tudi uspehi otrok, ki se vozijo iz sosednjih občin, dosežek mirnske šole in da je od števila vpisanih učencev odvisno tudi kakšno delovno mesto na šoli. Predlagal je, da občina v celoti pokrije strošek prevoza teh učencev. Tudi župan Dušan Skerbiš je dejal, da se zavzema, da so morebitni tovrstni prevozi brezplačni. Čeprav so nekateri svetniki sprva menili, da je predlog, ki so ga dobili na mizo, sprejemljiv, so se po razpravi vsi strinjali, da občina v proračunu zagotovi dodaten denar za šolske prevoze.

Na šentrupertski občini so zadovoljni z odločitvijo mirnskih svetnikov. Dani Grandovec, ki pokriva področje družbenih dejavnosti, je ob tem še dodala, da so imeli z Mirno več intenzivnih pogovorov v iskanju različnih možnosti na relaciji Zabukovje–Mirna.

Članek je objavljen v aktualni številki Dolenjskega lista, z dne 6. septembra.

R. N.