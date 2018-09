Mlinar in Jagodni izbor poskrbela za smeh

11.9.2018 | 11:55

Rudi Mlinar, Ivana Vatovec, Zinka Žnideršič, Drago Pirman, Elizabeta Križanić, Edita Krošl, Ana Kalin ter Anton in Reneja Mihelič (z leve) ( Foto: arhiv Jagodni izbor)

Bodoča stanovalca doma (Elizabeta Križanić, v sredini) in Drago Pirman nagovarjata varovanko (Reneja Mihelič) za odrski nastop. (Foto: M. L.)

Ljubiteljskim igralcem je čestitala Jožica Sušin (v sredini). (Foto: M. L:)

Brežice - Z uprizoritvijo komedije brežiškega avtorja Rudija Mlinarja Matildi vstop prepovedan je literarna sekcija Jagodni izbor, ki deluje pri Društvu upokojencev Brežice, nedavno v dvorani brežiškega mladinskega centra številnim obiskovalcem zagotovila dobro razvedrilo.

Mlinar je dogajanje postavil v dom starejših. Tu želijo enolično življenje v ustanovi popestriti z odrsko igro ali na kateri drug podoben način, a ne najdejo ljudi, ki bi nastopali. Zadrego čisto slučajno pomagata direktorici doma, ki jo igra Ana Kalin, rešiti bodoča stanovalca doma, vsestranska umetnica in njen spremljevalec profesor (Elizabeta Križanić in Drago Pirman), ki k nastopu povabita varovance doma (Reneja in Anton Mihelič ter Ivana Vatovec) in strežnico (Zinka Žnideršič), ki se sprva otepa igranja. Do srečnega razpleta potem manjka le še to, da se psihiater (Rudi Mlinar) spet zbliža s svojo mladostno simpatijo (Ivana Vatovec).

Komedijo sta režirala Rudi Mlinar in Edita Krošl, scena in kostumi sta skupinsko delo omenjene ljubiteljske zasedbe.

Zbrane na predstavi v mladinskem centru sta v začetku pozdravili predsednica Društva upokojencev Brežice Jožica Sušin in v imenu sekcije Jagodni izbor Ivana Vatovec.

M. L.

