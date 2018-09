Razveselili so 186 šolarjev

11.9.2018 | 10:50

Foto: OZRK Novo mesto

Novo mesto - Da bi bil vstop v šolo tudi za socialno šibke prijetnejši, so na Območnem združenju RK Novo mesto tudi letos razdeljevali vrednostne bone in naročilnice za nakup šolskih potrebščin. »Učenci prve in druge triade so prejeli bon v višini 55 evrov, učenci zadnje triade in dijaki pa bon v višini 70 evrov. Vrednostne bone bodo lahko unovčili v Mladinski knjigi na Glavnem trgu do konca septembra,« je sporočila sekretarka Barba Ozimek.

Skupaj so pomoč razdelili 186 otrokom v vrednosti 11.610 evrov, 1700 evrov so dodali od 2. festivala velikonočne potice, ki so ga organizirale Terme Krka. Bone so prejeli otroci iz družin, ki so sicer prejemnice njihove pomoči, in dijaki, ki prejemajo njihov humanitarno pomoč štipendijo, nekaj učencev in dijakov pa so predlagale tudi osnovne oz. srednje šole, je še dodala.

M. Ž.