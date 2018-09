Pred Adrio Mobil dirka po Slovaški

11.9.2018 | 18:25

Vir: Spletna stran KK Adria Mobil

Novo mesto - Pred novomeško kolesarsko ekipo Adrie Mobil je naslednja v seriji letošnjih etapnih dirk, tokrat bo nastopila na 62. Dirke po Slovaški. Po uvodnem prologu sledita dve zahtevni gorski etapi, v tretji in predvsem v zadnji etapi pa bo prerez trase veliko lažji, so sporočili iz novomeškega kluba. Prolog bo na sporedu jutri, prva etapa pa v četrtek.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bo Adria Mobil pod vodstvom Srečka Glivarja kot vedno vozila agresivno ter iskala priložnosti na etapah in v skupnem seštevku. V prvem delu bodo v ospredju hribolazci, proti koncu pa bo imel glavno besedo šprinter Rajović. Ekipo za dirko po Slovaški sestvaljajo Radoslav Rogina, Dušan Rajović, Aljaž Jarc, Gašper Katrašnik, Žiga Grošelj, Gorazd Per in Josip Rumac.

Med prijavljenimi ekipami izstopata zvezdniški Quick-Step Floors in Bora – hansgrohe, število ena pa bo nosil Jan Tratnik v dresu ekipe CCC Sprandi Polkowice.

M. Ž.