Med speljevanjem se je zaletel v betonsko ograjo; oče in sin grozila policistom

11.9.2018 | 14:00

V Mali Dolini so prometni policisti včeraj okoli pol sedme ure zvečer obravnavali nesrečo, v kateri se je poškodoval 56-letni voznik štirikolesnika. Po prvih ugotovitvah se je voznik pri speljevanju z dvorišča zaletel v betonsko ograjo. Štirikolesnik se je prevrnil na bok, voznik pa je padel po tleh in se huje poškodoval po glavi. Varnostne čelade ni uporabljal.

Izginila žaga

V Hinjah so vlomili v starejšo nenaseljeno hišo. Po prvih ugotovitvah je lastnika zamenjala le starejša motorna žaga.

Ob orodje

Na Ragovski v Novem mestu so zjutraj opazili, da so jim verjetno med vikendom vlomili v gradbeni zabojnik in odnesli več kosov baterijskega orodja znamke Makita. Kot kaže bo škode kar za okoli tri tisoč evrov.

Tudi tretjič mu ni uspelo

Popoldne so v Dečnih selih prijeli državljana Sirije, ki ga je opazil policist iz Kočevja, ki je bil na trgatvi pri prijateljih. Brežiški policisti so ugotovili, da je že dvakrat poskušal vstopiti v Slovenijo nezakonito - s skrivanjem v tovornih vlakih, a so ga vsakič odkrili in predali hrvaškim policistom. Tudi tokrat se je postopek zaključil na enak način.

V tovornjaku

Na mejnem prehodu Obrežje pa so na vstopu v državo pri mejni kontroli tovornega vozila makedonskih tablic odkrili dva državljana Irana. Oba so v postopek prevzeli hrvaški policisti.

Na avtobusni postaji šest Irancev

Danes zjutraj so brežiški policisti na avtobusni postaji ugotavljali identiteto šestih državljanov Irana. Ugotovili so, da nimajo dokumentov in pogojev za bivanje v Slovenijo, zato so jih privedli na policijsko postajo. Policijski postopki še niso zaključeni.

Policistom najprej grozil oče, potem še sin

Brežiške policiste so sinoči nekaj pred deveto uro napotili v Brežice zaradi kršitev javnega reda in miru. V postopek se je začel vmešavati vidno opit 49-letnik, ki je obenem še žalil policiste in stranko, s katero so se policisti pogovarjali, med je rekel, da jih bo pobil. Ker ukazov policistov ni upošteval in se ni pomiril, so se odločili, da ga pridržijo.

Ko je bil že v intervencijskem vozilu, je pristopil še njegov 24-letni sin in začel groziti policistom, ki so vodili postopek, da ve, kje stanujejo in da bodo že videli. Tudi sin je bil v podobnem stanju kot oče, ni upošteval ukazov, naj se pomiri in so zato tudi njega odpeljali v pridržanje na policijsko postajo. Tudi na policijski postaji je mlajši še kar naprej grozil, da bodo policisti že videli svoje in da jih bo zmanjkalo. O podrobnostih bodo z njima spregovorili, ko se bosta streznila. Starejši bo dobil plačilni nalog za več kršitev javnega reda in miru, mlajši pa bo še kazensko ovaden zaradi groženj policistu.

