Poškodoval si je roko in prsni koš

11.9.2018 | 18:20

Ob 11.08 je v Dolenjem Vrhpolju, občina Šentjernej, prišlo do delovne nesreče, ko si je občan poškodoval roko in prsni koš. Reševalci Zdravstvenega doma Novo mesto so ga na kraju nesreče oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Sršeni

Ob 10.15 so v Bojsnem, občina Brežice, so gasilci PGD Obrežje s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo s stanovanjske hiše.

Ob 13.05 so posredovali gasilci PGD Sevnica v Velikem Cirniku, kjer so iz stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

B. B.