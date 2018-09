Gasilce zaposlovali le sršeni

12.9.2018

Včeraj ob 18.48 uri so v ulici Bošt na Bizeljskem, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz dimnika stanovanjskega objekta.

Ob 20.39 pa so na Sromljah, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje sršenje gnezdo odstranili iz zidanice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 9.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIBLJE;

- od 12.00 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRIBLJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. MAHAROVEC 2000, TP DOBRAVICA, TP VRH PRI ŠENTJERNEJU, TP GOR. BREZOVICA, TP GOR. BREZOVICA-VIDE, TP RAZDRTO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAZBORE na izvodu LEVO OD TP.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 12. in 15. uro na območju TP Dolenje Skopice, Skopice in Skopice šola.

