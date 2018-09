Z alufolijo preprečila, da bi varnostni senzorji zaznali krajo

12.9.2018 | 14:15

Maša Šmic in Lev Simič Petrov sta na sodišče prišla iz pripora.

Njuna odvetnika: Zoran Dular in Dušan Dornik ml.

Krško - Kdor se preživlja s tatvinami, mora slediti trendom na področju varovanja blaga. Za Leva Simiča Petrova, ki je svoja mlada leta preživel v Novem mestu, zdaj pa živi v prestolnici, in njegovo partnerko Mašo Šmic, nekdaj obetavno teniško igralko, ki je zašla na kriva pota, lahko zapišemo, da sta se dobro pripravila, a sta imela smolo.

Maja letos sta v Ljubljani s parkiranega vozila najprej ukradla registrske tablice, jih namestila na svoj avtomobil in se naslednji dan odpeljala v Krško. S seboj sta vzela torbe, oblepljene z alufolijo, kar senzorjem zaščitnih kod v trgovinah prepreči, da bi zaznali ukradene stvari. V Mercator Tehniki sta izmaknila dva robotska sesalca v skupni vrednosti 1.250 evrov, potem sta šla še v Modiano, kjer je ženski del naveze nabral pet kosov oblačil višjega cenovnega razreda, a ker sta opazila, da ju opazujejo trgovke, sta tam nečeden scenarij opustila in praznih rok zapustila prodajalno.

Dober teden pozneje sta se iz Ljubljane spet odpeljala v Krško, takrat v Qlandio. Spet sta si pomagala s torbami, obdanimi z alufolijo, in najprej v drogeriji DM izmaknila Philipsovo ščetko, v Big Bangu robotski sesalec, vreden 700 evrov, v Müllerju pa za 850 evrov parfumov. Tam je sumljivo situacijo zaznala trgovka, ki je poklicala policijo. Preden sta se odpravila k avtomobilu, sta v Bags & More vzela še nekaj torb. Pri njunem vozilu se jima je načrt ponesrečil; tam so ju aretirali policisti, sledila je preiskava notranjosti, ki je potrdila njune tatvine.

Tožilec Bogdan Matjašič

Kot je na sodišču povedal okrožni državni tožilec Bogdan Matjašič, sta oba specialna povratnika in imata težave z odvisnostjo od drog. »Z obema smo podpisali sporazum o priznanju krivde. Pri obeh smo upoštevali tudi olajševalne okoliščine. Obtožena je bila včasih perspektivna športnica, študentka, ki se je očitno zaradi drog podala na to pot. Obtoženi je bil letos februarja pretepen.«

S sporazumom so se z Levom Simičem Petrovom dogovorili, da je primerna kazen zanj eno leto in tri mesece zapora, z Mašo Šmic pa so podpisali sporazum za dva meseca nižjo kazen. Oba sta svoja dejanja obžalovala.

Sodnica Marija Breznik je v sodbi upoštevala s sporazumom dogovorjeni kazni, poleg tega pa mora mladi par plačati še 1.249 evrov, kar ustreza škodi, ki jo je utrpel Mercator na račun dveh ukradenih robotskih sesalnikov, saj sta ju do takrat, ko so ju prijeli, očitno že prodala in ju niso mogli vrniti trgovcu. »Oba sta še mlada in imata možnost, da spremenita način življenja ter se začneta preživljati z delom,« jima je na srce položila sodnica po izreku kazni.

Janja Ambrožič