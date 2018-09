Žitne kaše so pokušali tudi Cigani

Globoko - Kuharska ekipa društva Harmonija je po oceni strokovne žirije skuhala najboljšo kašo na nedavnem 6. kuharskem srečanju, ki ga je organiziralo Turistično društvo Globoko pod okriljem Krajevne skupnosti Globoko, je sporočila Anica Novoselović, predsednica Turističnega društva Globoko.

»Ker se z vremenom že nakazuje jesen in je bila letos narava dobrohotna in je obilo rodila, smo se organizatorji odločili, da skuhamo nekaj zdravega in domačega. Pripravljali smo žitne kaše,« je zapisala.

Na prireditvi za Prosvetnim domom Globoko je kuhalo 11 ekip: domača društva in organizacije ter gostujoča ekipa etnološkega društva Cigani iz Dornave.

Kulinarično srečanje v Globokem, kot imenujejo prireditev, je že postalo tradicionalno. Organizator vsako leto določi drugo živilo za pripravo jedi.

Ekipe so letos tako pripravile juhe, solate, priloge in sladice. »Tudi organizatorji sami smo bili presenečeni, koliko različnih jedi lahko pripravimo iz kaše. Žirija se je kljub pestri ponudbi odločila za juho iz ječmenove kaše, ki jo knjiga Okusi Posavja uvršča med jedi iz Posavja,« je sporočila Anica Novoselović .

Ob tem ko se kuharji potili za lonci, so podobno, le da na drugačen način, doživljali tekmovalci na igrišču za odbojko na mivki, kjer je domače športno društvo organiziralo turnir, saj tudi v Globokem menijo, da šport in zdrava hrana hodita z roko v roki.

