Dobrote Dolenjske z novimi rokodelskimi izdelki

12.9.2018 | 12:05

Komisija je pregledala 72 rokodelskih, oblikovalskih in umetniških izdelkov, certifikat jih je prejelo 69.

Trebnje - Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline je v torek pripravil letošnje prvo ocenjevanje za pridobitev pravice do uporabe Kolektivne blagovne znamke Dobrote Dolenjske. Ta združuje inovativne lokalne ponudnike z območja Dolenjske, ki predstavljajo izbor visokokakovostnih izvirnih produktov in storitev s certifikatom kolektivne blagovne znamke Dobrote Dolenjske.

Na ocenjevanju v prostorih Dobrot Dolenjske v Trebnjem je komisija pregledala 72 rokodelskih, oblikovalskih in umetniških izdelkov, certifikat je prejelo 69 izdelkov, so sporočili iz omenjenega zavoda. Strokovno komisijo so sestavljali prof. dr. Janez Bogataj, dr. Tanja Lešnik Štuhec, Snežana Madić Lešnik in Ivica Križ, ki so največ pohval namenili upoštevanju kulturne dediščine Dolenjske, uporabi domačih gradiv, likovnemu in estetskemu vidiku, uporabnosti in trajnostnemu vidiku izdelkov. Komisija je nekaterim rokodelcem priporočila dodelavo oblikovanja izdelka, višjo likovno raven ornamentike, razširitev uporabnosti izdelka, denimo v otroške igrače, kompletiranje posod…, in bolj skrbno uporabo lokalnih materialov, so pojasnili.

Zavod je s 1. januarjem letos skupaj s še štirimi partnerji začel izvajati projekt »Razvoj in promocija kolektivne blagovne znamke in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov«, da bi razvijali, nadgradili in promovirali obstoječo blagovno znamko ter vzpostavili mrežo lokalnih ponudnikov za skupen nastop na trgu znotraj Dolenjske, po Sloveniji in širše. Letos so k certificiranju prvič povabili ponudnike inovativnih turističnih produktov in doživljajskih vodenj, avtorje kulinaričnih prireditev, ponudnike nastanitvenih kapacitet ter ponudnike jedi in pijač v gostinski ponudbi, so dodali.

Do konca leta bodo izvedli še šest ocenjevanj izdelkov in storitev za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Dobrote Dolenjske in sicer: 24. septembra in 26. septembra – prehranski pridelki, izdelki in vina, 6. oktobra – turistični produkti in doživljajska vodenja, 20. oktobra – kulinarične prireditve, 26. novembra – nastanitvene kapacitete in 19. decembra – jedi in pijače v gostinski ponudbi.

Ker letošnjo širitev kolektivne blagovne znamke Dobrote Dolenjske sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, so za ponudnike produktov in storitev vsa certificiranja brezplačna. Razpis je še vedno odprt.

M. Ž., Foto: Dobrote Dolenjske