Motorist nepravilno prehiteval in trčil v avtomobil

12.9.2018 | 11:05

Foto: Arhiv DL

Policisti so včeraj obravnavali eno prometno nesrečo z lažjimi poškodbami in štiri z materialno škodo. V Gornji Težki Vodi, na cesti Novo mesto – Metlika, je nekaj po enajsti uri prometno nesrečo povzročil motorist. Zaradi nepravilnega prehitevanja je trčil v avtomobil in pri tem padel po tleh. Prisotnost alkohola pri njem policisti niso ugotovili, motorist pa se je lažje poškodoval in je zdravniško pomoč poiskal kar sam.

Sirijec brez ustrezne vozniške

Črnomaljski policisti so v Gabru okoli sedme ure zvečer ustavili 27-letnega državljana Sirije, ki je vozil osebni avtomobil nemških registrskih tablic. Ugotovili so, da nima ustreznega vozniškega dovoljenja, zato so mu vozilo zasegli, njega pa odpeljali v takojšnji postopek na sodišče.

36-letniku zasegli tovornjak

Na mejnem prehodu Metlika so ponoči na izstopu iz Slovenije kontrolirali 36-letnega voznika tovornega vozila s priklopnikom, na katerem je imel naloženo hlodovino. V postopku mejne kontrole so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu tovornjak zasegli.

Mimo blagajne brez plačila

V Novem mestu so varnostniki v dveh trgovskih centrih zaloti tri osebe, ki so poskušale mimo blagajne odnesti artikle brez plačila. Poklicali so policiste, ki bodo 60-letnico ter 15- in 16-letnika kazensko ovadili, artikle v vrednostni nekaj manj kot štiri evre v eni in nekaj manj ko deset evrov v drugi trgovini pa vrnili.

Poslušali vlomiti v hiši

Policisti iz Krškega in Dolenjskih Toplic so obravnavali dva primera poskusa vloma v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah se je to zgodilo že pred dnevi. V enem primeru so storilci poškodovali okno, v drugem pa vrata, a v notranjost pa niso prišli. Kljub temu so povzročili za nekaj sto evrov škode.

M. Ž.