Prijeli kar 48 migrantov, med njimi 11 mladoletnikov

12.9.2018 | 13:10

Foto: PU Novo mesto, arhiv DL

Po poročanju Policijske uprave Novo mesto so včeraj dopoldne vodniki službenih psov na relaciji Sečje selo – Sinji Vrh v gozdu prijeli 17 oseb iz Afganistana, Pakistana in Bangladeša, ki so v Slovenijo prišli nezakonito in so se skrivali v gozdu. Med njimi je bilo pet mladoletnikov.

Popoldne so črnomaljski policisti na relaciji Balkovci – Preloka prijeli 15 nezakonitih migrantov iz Afganistana, Pakistana in Irana. Med njimi so bili tudi trije mladoletniki.

Da se skrivajo v gozdu, sporočili kar sami

Kočevski policisti, ki pomagajo varovati državno mejo na območju Črnomlja, so nekaj po devetnajsti uri na cesti Vinica – Stari trg prijeli 7 državljanov Afganistana, med njimi tudi dva mladoletna. Da so v Sloveniji in se skrivajo v gozdu, so sporočili sami po telefonu na številko 112, od tam pa so o klicu obvestili operativno komunikacijski center, ki je na območje napotil policiste.

Vozniku kombija odvzeli prostost

Ponoči so črnomaljski policisti v okolici naselja Damelj ustavili kombinirano vozilo italijanskih registrskih tablic, v katerem je bilo 9 državljanov Pakistana, ki so državno mejo prečkali nezakonito, med njimi je bil tudi otrok. V delo so se vključili tudi kriminalisti sektorja kriminalistične policije policijske uprave Novo mesto, ki so vozniku odvzeli prostost. Policijski postopki s prijetimi tujci, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni.