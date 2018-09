Jutri nadaljevanje urejanja pločnikov

12.9.2018 | 16:00

Tokrat bodo pločnike urejali tudi pred stavbami s hišnimi številkami od 25 do 29. (Foto: M. Ž.)

Do hišne številke 26 dostop ne bo mogoč.

Novo mesto - V sklopu prenove mestnega jedra bodo jutri nadaljevali z urejanjem pločnikov na Glavnem trgu, so sporočili iz novomeške občine. Po že opravljeni odstranitvi bo potekalo betoniranje in ulivanje novih pločnikov.

Predviden odsek tokrat zajema objekte Glavnega trga s hišnimi številkami od 25 do 29 in objekte s hišnimi številkami od 8 do 10. Večina objektov bo dostopnih skozi arkadne hodnike, onemogočen bo le dostop do hišne številke 26.

M. Ž.

damjan O vrhunsko. Bo župan uredil to mesto, tako kot je treba... Vendar me zanima, kaj je s tistimi parimi odseki na tem novem pločniku okoli Merktorja? Tam so še vedno dile. Zakaj se tisto ni zabetoniralo? In seveda, kaj bo z drevesi, ki jih je župan obljubil na glavnem trgu? Upam da ne bo snedu obljubo? Donald Drumpf Pa bo ta trg kdaj sploh dokončan? Katerikoli drug župan bi to naredil bolje, hitreje in ceneje.