Volaš nova okrepitev napada Krškega

12.9.2018 | 20:00

Foto: Spletna stran NK Krško

Krško - Slovenski nogometni prvoligaš Krško, trenutno sedma ekipa Prve lige Telekom Slovenije (PLTS), se je okrepil z izkušenim napadalcem Daliborjem Volašom. 31-letnik se je treningom v Krškem pridružil v tem tednu, debi v zelenem dresu bo bržčas doživel v soboto proti Mariboru, pri katerem je v preteklosti že blestel, je poročala STA.

»Veselim se prihoda v Krško, s svojimi izkušnjami in energijo bom skušal tej mladi ekipi pomagati do zmag. Poznam trenerja Alena Šćulca in njegov način dela, kar je bil eden glavnih razlogov za moj prihod v Krško,« je za spletno stran Krškega povedal primorski napadalec.

Volaš je v državnem prvenstvu igral za Koper, Maribor, Nafto in Celje, v 213 nastopih je dosegel 86 golov, s tem rezultatom je tik pod večno lestvico 10 najuspešnejših strelcev v PLTS.

»Maksimalno se bom potrudil, da zabijam gole tudi v Krškem, osebno bi mi veliko pomenila uvrstitev med deset najuspešnejših strelcev v zgodovini PLTS,« je dodal Volaš, ki je nazadnje igral na Poljskem v Katowicah.

STA, M. Ž.