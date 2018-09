Zapeljala s cestišča in se prevrnila

12.9.2018 | 19:15

Foto: Arhiv DL

Na avtocestnem odseku Drnovo–Zaloke v občini Krško je voznica danes okoli pol enajste ure z osebnim vozilom zapeljala s cestišča in se prevrnila na streho. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu ter nudili pomoč reševalcem NMP Krško pri oskrbi in prenosu poškodovane voznice. Reševalci NMP Krško so voznico oskrbeli na kraju ter prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Trčili vozili, dve osebi poškodovani

Ob 10.45 sta v Šmarčni v občini Sevnica trčili osebni vozili. V nesreči sta se dve osebi poškodovali. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, preprečili iztek motornih tekočin, izvlekli vozili na cestišče, nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri oskrbi poškodovanih, policiji pri usmerjanju prometa in vlečni službi pri nakladanju vozil. Reševalci so poškodovani osebi oskrbeli na kraju ter prepeljali v sevniški zdravstveni dom.

Nesreča na avtocesti

Osebni vozili sta trčili tudi na avtocestnem odseku Čatež ob Savi–Drnovo. V nesreči, ki se je zgodila ob 13.41, k sreči ni bil nihče poškodovan. Gasilci PGE Krško so opravili pregled, vendar njihova intervencija ni bila potrebna.

Mine uničili, kje so jih našli

Občan je ob 8.30 je pri Laščah v občini Žužemberk v gozdu našel mino ročnega metalca – PIAT, angleške izdelave. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Ljubljanske regije sta območje najdbe preiskala z detektorjem kovine in dodatno našla minometno mino, kalibra 45 milimetrov italijanske izdelave, in ostanek minometne mine kalibra 120 mm, nemške izdelave. Vse najdbe so ostanek druge svetovne vojne. Neeksplodirana ubojna sredstva sta ob 13.10 popolnoma uničila na kraju najdbe. Do vpliva na okolje ni prišlo, izvedli so tudi sanacijo terena. Gasilci PGD Dvor in policisti so zavarovali območje razstrelitve, obveščene so bile tudi pristojne službe in lokalna skupnost.

M. Ž.