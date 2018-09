Manjši medgeneracijski center?

13.9.2018 | 09:05

Bo na območju Jakijeve domačije vendarle zaživel medgeneracijski center? (Foto: R. N.)

Šentrupert - O medgeneracijskem centru v Šentrupertu se govori že dolgo časa. Občina je predvidevala, da bi ga umestili na šest tisoč kvadratnih metrov veliko območje šentrupertskega gasilskega doma in Jakijeve domačije, a je projekt padel v vodo, kajti domačijo je kupila Kmetijska zadruga Trebnje. Kljub temu na občini misli o medgeneracijskem centru še niso opustili, saj je župan Rupert Gole na sejah občinskega sveta že večkrat dejal, da bi lahko prišlo do uresničitve ideje, vendar v manjšem obsegu.

V Šentrupertu so predvidevali graditev sodobnega kompleksa, ki bi sprejel 100 stanovalcev; v njem bi bili tudi kavarna, frizerski salon, fizioterapija, pekarna, cvetličarna in zobozdravnik. Starejši bi tako živeli blizu središča in ne bi bili odmaknjeni kam na obrobje. Občina je po besedah župana našla celo investitorja, ki bi bil pripravljen zgraditi kompleks, a do tega ni prišlo. Lastniki Jakijeve domačije so bili naklonjeni zemljišče prodati morebitnemu kupcu, je spomladi za naš časopis povedal predstavnik lastnikov Jože Rugelj, a do podpisa pogodbe ni prišlo. Njihov interes je bil najti nekoga, ki bi domačijo uredil in jo ohranil v največji mogoči meri, zato so sami začeli iskanje kupca.

Odzvala so je trebanjska Kmetijska zadruga, ki tja želi preseliti trgovino z repromaterialom pod občino, kajti po besedah direktorja Ludvika Jermana imajo težave pri dovozu in izvozu materiala, saj tovornjaki težko pridejo blizu. A po trenutno veljavnem prostorskem načrtu zemljišče Jakijeve domačije ni predvideno za tovrstno dejavnost, zato sta se Gole in Jerman pred dnevi sešla in se pogovarjala o možnostih, da bi trgovino preselili na območje, na katerem je gasilski dom, kajti gasilci se bodo preselili na novo lokacijo pri kulturnem domu. Na območju Jakijeve domačije pa bi morebitni investitor uredil manjši medgeneracijski center, ki bi imel po besedah župana 60 postelj, kar bi bilo dovolj za potrebe občine. »Za nas bi bilo mogoče celo boljše, da ta prostor preveč ne obremenimo s stavbami in z ljudmi,« pravi Gole in dodaja, da so v ta namen razpisali natečaj, konec septembra pa predvidevajo, da bodo imeli tudi nekaj idejnih rešitev. Župan še pravi, da bi bil to nekakšen grozdni sistem. »Po Dolenjski bi bilo več takšnih manjših centrov, nekdo pa bi bi bil skupni upravljavec.«

Direktor Kmetijske zadruge Trebnje je za naš časopis zatrdil, da so pripravljeni zamenjati zemljišče Jakijeve domačije z zemljiščem gasilskega doma, saj bi bil nato dostop do trgovine lažji. »Še vedno pa bi bili dovolj blizu središča,« pravi Jerman, ki pa ni prepričan, če bo do tega res tudi prišlo.

Članek je objavljen v aktualni številki Dolenjskega lista z dne 6. septembra.

R. N.