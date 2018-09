Sojenje za umor: "Brata sem rotil, naj neha, da je še čas."

13.9.2018 | 08:00

Silvo Palčič

Včeraj je na sodišče prišel Silvov brat Jože, ki je na vozičku.

Novo mesto - Na novomeškem sodišču se je včeraj nadaljevalo sojenje Silvu Palčiču iz Rumanje vasi, ki je na božični večer z nožem 18-krat zabodel svojo ženo Anico, da je le-ta izkrvavela. Tožilstvo mu očita kaznivo dejanje umora in nasilja v družini, za kar je na predobravnalnem naroku predlagalo 29 let zapora.

Tokrat sta pred petčlanski sodni senat stopila Silvov brat Jože, ki je v letošnjem letu pristal na vozičku, in soproga obtoženčevega nečaka Silva Palčič, ki so jo konec junija zmotno šteli za priviligirano pričo in ji ni bilo treba pričati.

Presenetilo ga je, ko je Silvo dobil prepoved približevanja

Silvov brat Jože se je odločil, da ne bo pričal, zato je sodnica Mojca Hode prebrala njegovo izjavo iz preiskave, v kateri je med drugim zapisano, da se je z mlajšim bratom dobro razumel. "Kot sosedi smo se v Rumanji vas skoraj dnevno srečevali. Nikoli nisem videl, da bi bilo pri njihovi družini kaj narobe. Zame so bili dobri sosedi," je povedal in omenil, da ko je izvedel, da je Silvo dobil prepoved približevanja, ga je to presenetilo.

"Vem pa, da je znal po tri dni skupaj piti, in to predvsem takrat, ko je bila polna luna. V tistem času se je včasih iz njihove hiše slišal prepir, a to sem jemal kot družinsko zadevo."

Kritičnega dne je bil tudi on pri maši ob 6. uri zvečer in je prišel domov okoli 19. Sedel je pred televizijo, ko je zaslišal vpitje in zvonec na glavnih vratih.

Snaha je kričala: "Pomagajte!"

Pred hišo je gorela senzorska luč, tekel je do Silva in Anice, na fasadi pa je že videl krvav madež.

"Brata sem rotil, naj neha, da je še čas." Ko se mu je približal, ga je sin opozoril, da ima Silvo v rokah nož.

V tistem mu je Silvo rekel: "Pojdi stran, če ne bom še tebe." Ko se je odmaknil, je v predel prsi zabodel Anico. "Ne vem, kolikokrat. Deloval je hladen kot tuš."

Silvov brat Jože je v preiskavi še povedal, da ko je do Anice prihitela soseda, ki je zdravnica, in rekla, da še diha, je Silvo zavpil:

"Kuga?" V tistem se je obrnil, prišel do nje in jo še dvakrat zabodel.

Ni deloval pijano

Po oceni starejšega brata je bil obtoženi tistega večera povsem normalen, pri zavesti, vedel je, kaj se dogaja, ni mu deloval pijano.

"Od takrat naprej imam velike travme. Na brata sem jezen in me je strah. Ni moj brat, če bi ga kje videl, bi se obrnil stran od njega!" je še dodal.

Silva Palčič je odgovarjala na vprašanja tožilke Renate Brodarič Trentelj in obtoženčeve zagovornice. Tudi ona je dejala, da se Silvu Palčiču tistega večera ni prav nič zatikalo pri govoru in se je obnašal normalno.

Tudi tokratna obravnava je bila nabita s čustvi, obtoženi je jokal in hlipal ves čas, prav tako je med odgovarjanjem na vprašanja jok premagal pričo Silvo Palčič, obtoženčev brat Jože pa je pokazal na odrezano nogo in rekel: "A vidite, do česa je to pripeljalo?"

Sodni senat je odločil, da bodo angažirali izvedenca psihiatrije, klinične psihologije in interne medicine, po potrebi bodo dodatna vprašanja zastavili tudi izvedenki, ki je že napisala mnenje v zvezi z vsebnostjo alkohola in drugih snovi kritičnega dne pri obtoženem.

Sojenje se bo nadaljevalo 9. novembra.

Tekst in foto: Janja Ambrožič