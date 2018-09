Zagorelo v sušilnici koruze ter v dimniku

13.9.2018 | 07:00

Včeraj ob 17.45 uri je v naselju Dule, občina Škocjan, zagorelo v sušilnici koruze. Gasilci PGD Bučka in Škocjan so požar omejili in pogasili. Ogenj je uničil peč za sušenje in leseni objekt velikosti 7x4 metre.

Ob 17.49 so v kraju Korenitka, občina Trebnje, zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Občine in Trebnje so očistili kurišče, dimnik pregledali s termo kamero, prezračili zadimljene prostore in odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja.

Pomagali onemoglemu

Ob 22.59 so v naselju Koglo v občini Šmarješke Toplice v prisotnosti policistov gasilci PGD Šmarjeta s tehničnim posegom vstopili v stanovanjski objekt, kjer je bila onemogla oseba. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Našel bombo

Ob 16.30 je v gozdu v bližini naselja Četež pri Turjaku, občina Velike Lašče, občan našel ročno bombo italijanske izdelave iz obdobja druge svetovne vojne. Nevarno najdbo so na kraju najdbe uničili pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Ljubljanske regije.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7.30 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava el. energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE 2 .

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 10.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LAZE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.30 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP ŽDINJA VAS 1;

- od 8.00 do 13.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA;

- od 11.00 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. PREKOPA, TP DOL. PREKOPA, TP GRUČA, TP LEDEČA VAS in TP BREZJE PRI PREKOPI.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLANEC na izvodu GABROVKA PROSTOZRAČNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Hotemež naselje danes med 8:00 in 11:00 uro, na območju TP Hotemež med 11:30 in 14:15 uro, na območju TP Cundrovec, Bukošek Laze, Bukošek Gabernica, Bukošek med 8:00 in 11:00 uro, na območju TP Cirnik med 8:00 in 11:00 uro, na območju TP Brezje Senuše, Brezovska gora, Ivandol, Libelj in Leskovec gmajna 1 pa med 9:00 in 13:30 uro

M. K.