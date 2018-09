Kakšno je vaše prometno znanje? Kaj pa varnost?

13.9.2018 | 10:05

Foto: I. N., arhiv DL

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto tudi letos sodeluje pri tradicionalni vseevropski pobudi Evropski teden mobilnosti (ETM). Vrhunec dogajanja je med 16. in 22. septembrom, aktivnosti pa sicer potekajo vse leto, so sporočili iz novomeške občine. Danes bo od 15. ure dalje na Novem trgu v Novem mestu potekal preventivni dogodek na temo prometa in varnosti, ki ga pripravlja Javna agencija za varnost prometa.

»Obiskovalcem bodo na voljo številne demonstracijske naprave, ki so namenjene predstavitvi varne in nevarne udeležbe v prometu ter zavedanju pametne vožnje. Med drugim bodo na voljo tehtnica z naletno težo, alko demo očala in poligon s poganjalci in prometnimi znaki. Poleg pestrega spremljevalnega programa s številnimi igrami bodo obiskovalci lahko opravili tudi preizkus prometnega znanja,« so našteli v sporočilu za javnost.

Zaradi prireditve bo na Novem trgu cel dan popolna zapora desnega dela parkirnih prostorov.

M. Ž.