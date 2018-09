Kakšno Evropo si želimo?

13.9.2018 | 12:10

Vir: Spletna stran Vlade RS

Kočevje - Vlada republike Slovenije skupaj z Občino Kočevje danes pripravlja posvet z državljani o prihodnosti Evropske unije z naslovom 'Kakšno Evropsko unijo si želimo državljani?', ki bo od 17. do 19. ure potekal v Turističnem kompleksu Jezero v Kočevju. To bo drugi tovrsten posvet, prvega so pripravili junija v Idriji.

Na posvetu bodo poleg občanov in občank sodelovali kočevski župan dr. Vladimir Prebilič, iz zunanjega ministrstva generalni direktor mag. David Brozina, iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Aleš Ojsteršek, vodja Predstavništva Evropske komisije Zoran Stančič in iz Pisarne Evropskega parlamenta Andrej Miholič, so sporočili iz Urada vlade za komuniciranje.

V Kočevju se bodo osredotočili na vprašanja, ali in kako občutimo, da smo del Evropske unije, ali res delimo iste vrednote, imamo evropsko identiteto, kakšna je vloga izobraževanja v procesu oblikovanja evropske identitete in aktivnih Evropejcev?

Vlada dopoldan v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Slovenije organizira na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje tudi delavnico za srednješolce.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, posvet z državljani organizirajo v okviru vseevropskega projekta na pobudo francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Po odločitvi o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije so se ostale članice odločile, da si vzamemo čas za razmislek in pogovor o tem, kako naprej. Med aprilom in oktobrom letos bodo tako po vsej EU potekala posvetovanja z evropskimi državljani in državljankami, ki lahko svoja razmišljanja o skupnih evropskih temah, ki jih državljani prepoznavamo kot pomembne, problematične, perspektivne ali kritične, do konca oktobra delite tudi preko spletnega posvetovanja

Rezultati vseh posvetov bodo zbrani v poročilu za voditelje držav in vlad Evropske unije, ki bodo o tem razpravljali na zasedanju Evropskega sveta decembra letos, pa tudi na vrhu v Sibiu v Romuniji maja prihodnje leto, tik pred volitvami v Evropski parlament.

M. Ž.