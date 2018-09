Za šolo gradijo rastlinsko čistilno napravo

13.9.2018 | 19:30

Podružnična šola na Bučki. (Foto: L. M.)

Bučka - Občina Škocjan pri podružnični šoli in vrtcu na Bučki to poletje gradi rastlinsko čistilno napravo. Kot pravi župan Jože Kapler, s tem rešujejo dolgotrajno problematiko ureditve kanalizacije šole in vrtca, kjer sta bili do sedaj jama in greznica, ki sta puščali, kar je seveda nedopustno.

Dela, ki jih izvaja ljubljansko podjetje Limnos s podizvajalci, dobro potekajo, kanalizacijske vode so združili, in v kratkem bodo dela pri koncu, prostor bodo še zarastlinili. Naložba bo stala okrog 25 tisoč evrov in jo bodo pokrili iz občinskega proračuna. Kot pravi Kapler, bi sicer lahko izbrali kako drugo, finančno bolj ugodno rešitev, mnogo cenejša bi bila npr. postavitev greznice, »a med ljudmi želimo spodbuditi eko rešitve, kar predstavlja rastlinska čistilna naprava. V občini jih nekaj privatnih že imamo, ta pa bo prva javna in morda se zanjo odločijo še v kaki vasi.« V sklopu ureditve prostora pod šolo bodo poskrbeli tudi za otroško igrišče, ki bo malčkom spet na voljo, dokupili bodo še nekaj igral.

Več o pričakovanih investicijah na Bučki, kamor sodi tudi prenova državne ceste in izgradnja pločnikov ter avtobusnih postajališč ter vzpostavitev samooskrbne eko socialne kmetije, pa v današnji številki Dolenjskega lista.

L. Markelj