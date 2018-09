Bogat teden mobilnosti v Krškem

13.9.2018 | 14:05

S sprehodom po mestu, bodo tudi letos bodo preverili, kako je Krško prilagojeno gibalno oviranim. (Foto:Občina Krško)

Krško - Občina Krško se bo med 16. in 22. septembrom tudi letos pridružila projektu Evropski teden mobilnosti (ETM), ki tokrat poteka pod geslom Združuj in učinkovito potuj. V dobrem tednu dni se bo zvrstilo več dogodkov, ki jih poleg občine pripravljajo osnovne in srednje šole v sodelovanju z različnimi organizacijami. V tednu mobilnosti bodo odprli tudi nov odsek večnamenske poti v Dolenji vasi, teden pa bodo zaključili z dnevom brez avtomobila in Športofešto, so sporočili z občine Krško.

Kot je včeraj na novinarski konferenci poudaril krški župan Miran Stanko, je cilj občine, da v skladu s celostno prometno strategijo nadaljuje s trajnostnim prometnim načrtovanjem, kar pomeni predvsem urejanje novih infrastrukturnih možnosti za kolesarjenje, hojo in uporabo javnega potniškega prometa.

Širijo mrežo izposojališč

Občina Krško je tako letos uspela pridobiti evropska sredstva za kolesarsko povezavo Krško–Kostanjevica na Krki, ki bo predvidoma zgrajena do leta 2023, v načrtu je tudi povezava Brestanica–Kozje in povezava skozi Sotelsko za dnevne migracije. Nadaljevali so tudi s postopki pridobivanja zemljišč za dokončanje kolesarske povezave na Senovem, uredili bodo nova parkirišča za kolesa, in sicer v coni mirujočega prometa na Vidmu na Cesti 4. julija in na Hočevarjevem trgu v starem mestnem jedru Krškega.

Občina, ki je lani v Krškem vzpostavila avtomatiziran sistem izposoje koles s tremi postajališči (pri železniški postaji, na parkirišču pri občini in pri Šolskem centru Krško –Sevnica) bo mrežo izposojevališč letos obogatila s še štirimi novimi postajami, in sicer pri trgovini Spar na Vidmu, pri Zdravstvenem domu Krško, pri dvonivojskem parkirišču na Dalmatinovi ulici v starem mestnem jedru in na novem sistemu parkirišča Park&Ride v bližini tovarne Vipap. Za naložbo v vseh sedem postajališč za izposojo koles je bo občina namenila okoli 200.000 evrov, od ministrstva za infrastrukturo pa je prejela 105.000 evrov. Letos bodo vseh sedem postajališč tudi nadkrili.

Pri nadhodu se zatika

Na področju peš prometa so v tem letu uredili več novih območij, namenjenih izključno pešcem, in sicer na Hočevarjevem trgu, na območju ob Osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica in na Poti na Črnile do OŠ Leskovec pri Krškem. Še to jesen bodo odpravili tudi nekaj nevarnih točk za pešce, med drugim bodo pri OŠ Koprivnica po zgledu krške osnovne šole vzpostavljena cona 30 za umirjanje prometa. Nadaljujejo tudi s projektom Pešbius, ki so ga v lanskem šolskem letu začeli na OŠ Jurija Dalmatina v Krškem, letos se jim bodo pridružili tudi učenci z osnovnih šol XIV. divizije Senovo in Leskovec pri Krškem.

Glede nadhoda nad železniško progo v Krškem je župan povedal, da ga je občina letos odstranila z namenom, da ga obnovi, a se je naložba v vrednosti 90.000 evrov v poletnih mesecih ustavila, saj še vedno potekajo dogovori med občino in Slovenskimi železnicami o umestitvi obnovljenega objekta.

Park&Ride in Kiss&Ride

Na področju javnega potniškega prometa je občina uredila več avtobusnih postajališč, in sicer Rožno, Podbočje, Dolenja vas in Libna, za letos pa načrtuje še postajališče na Bohoričevi ulici v starem mestnem jedru. Za sistem parkirišča Park&Ride v neposredni bližini železniške postaje je že izdelana projektna dokumentacija, občina pa je prejela tudi sklep ministrstva za infrastrukturo o odobritvi evropskih sredstev v višini 240.000 evrov. Z deli za 440.000 evrov vredno naložbo bodo predvidoma začeli konec tega leta.

V začetku leta je občina v sodelovanju z zavodom Sopotniki in centrom za socialno delo vzpostavila tudi sistem brezplačnih prevozov starejših oseb, in do konca avgusta so prostovoljci opravili 285 prevozov ter prevozili 15.094 km za skupno 108 uporabnikov.

Na področju optimiziranja motornega prometa so v Krškem v tem letu zmanjšali tudi število parkirnih mest, in sicer je zdaj deset parkirnih mest manj na Hočevarjevem trgu, dve manj sta na CKŽ v starem mestnem jedru pri stavbi občinske uprave, štiri manj pa na Cesti 4. julija na Vidmu.

V občini Krško načrtujejo, da bodo pri vseh osnovnih šolah ter Glasbeni šoli Krško še letos uvedli parkirna mesta, ki bodo prednostno namenjena ustavljanju osebnih vozil z namenom, da ta odložijo potnike – učence, ki bodo pot v šolo nadaljevali peš.

Nov odsek v Dolenji vasi

Konec lanskega leta se je občina ob regionalni cesti Krško–Brežice v Dolenji vasi lotila tudi ureditve večnamenske poti v skupni vrednosti 95.000 evrov, z občino Brežice pa potekajo pogovori o nadaljevanju te poti na območje brežiške občine.

V tednu mobilnosti ...

V tednu mobilnosti bodo za krške osnovnošolce in dijale pripravili predavanja o varnosti v prometu, učenci OŠ dr. Mihajla Rostoharja pa se bodo tudi letos v sodelovanju z Društvom Sonček in OŠ Jurija Dalmatina Krško podali na pot po mestu in preverili, kako je to prilagojeno gibalno oviranim. OŠ Jurija Dalmatina bo organizirala medobčinsko kolesarjenje za otroke osnovnih in srednje šole na relaciji Krško–Kostanjevica na Krki.

Dan brez avtomobila

Teden bodo zaključili z dnevom brez avtomobila v petek, 21. septembra. Mestni avtobus bo ta dan vozil brezplačno. V dopoldanskem času bodo na ulici CKŽ v starem mestnem jedru, ki bo ta dan od gostilne Murko do Hočevarjevega trga zaprta, ustvarjali najmlajši iz krških vrtcev in osnovnih šol.

Športofešta

Evropski teden mobilnosti bodo v soboto, 22. septembra, dopoldan na stadionu Matije Gubca zaključili s Športofešto, ki jo pripravlja Športna zveza Krško v sodelovanju z OŠ Leskovec pri Krškem in občino. Kot je pojasnil predsednik Dogodek bo hkrati tudi zaključek Evropskega tedna športa, v okviru katerega so se po osnovnih šolah po vsej občini predstavila različna športna društva s svojimi programi.

S kolesom ob Savi

Že četrto leto zapored se bodo posavske občine v sodelovanju s Slovenskimi železnicami v tednu mobilnosti združile v projektu S kolesom ob Savi. Štart bo pri TRC Savus v Radečah, postanki pa v Sevnici, Krškem in zaključni v Brežicah.

Podrobnejši program letošnjega evropskega tedna mobilnosti v Krškem.

