Novomeščan bronast na mednarodni računalniški olimpijadi

13.9.2018 | 17:00

Boštjan Kikelj z medaljo okoli vratu (Foto: ZOTKS)

Novo mesto, Tsukuba - Novomeščan Gregor Kikelj, ki se programiranja uči v Zavodu za računalniško izobraževanje Ljubljana (ZRI) je na 30. mednarodni računalniški olimpijadi, ki je med 1. in 8. septembrom potekala v mestu Tsukuba na Japonskem, osvojil bronasto odličje, so sporočili iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). Kikelj je bil v minulem šolskem letu dijak Srednje elektro šole in tehniške gimnazije na Šolskem centru Novo mesto, oktobra pa odhaja na študij matematike in fizike v Ljubljano.

Na olimpijadi je sodelovalo 335 tekmovalcev iz 87 držav, slovensko ekipo pa sta sestavljala še Tim Poštuvan in Tevž Lotrič, ki prav tako obiskujeta ZRI, ter dijak II. gimnazije Maribor Urban Duh.

Dijake sta spremljala vodja ekipe in član komisije ZOTKS Darko Pevec ter dr. Luka Fürst iz ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko.

Kvalifikacije dijakov za širši izbor so potekale marca na Festivalu inovativnih tehnologij - programiranje za srednje šole v različnih programskih jezikih. Ekipa dijakov, ki je pod okriljem ZOTKS zastopala slovenske barve na mednarodni računalniški olimpijadi, pa je bila izbrana maja na izločitvenem testu.

M. Ž.