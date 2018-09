Manjša podražitev zaradi nepredvidenih del

13.9.2018 | 15:15

Občinske svetnike je včeraj najbolj zanimalo, kako potega gradnja Športnega centa in dozidava podružnične šole na Trebelnem.

Župan Anton Maver in direktorica občinske uprave Mojca Pekolj

Svetnika Franc Glušič in Marko Kostrevc

Mokronog - Na enem od spletnih portalov se je pojavila novica, da naj bi se gradnja Športnega centra in dozidava podružnične šole na Trebelnem precej podražila. To je vznemirilo tudi mokronoške svetnike, ki so na včerajšnji seji od župana Antona Mavra dobili zagotovilo, da temu ni tako. »Pogodba za izvedbo vseh gradbeno-obrtniških del, elektro del in strojnih instalacij je bila podpisana z izvajalcema v višini okoli 1,96 milijona evrov z DDV-jem. Mi smo res podpisali aneks k pogodbi, ampak samo zaradi podaljšanja časovnice, kar pomeni, da smo podaljšali rok izvedbe za telovadnico in zunanjo ureditev, ne pa za šolo. Za šolske prostore je bilo narejeno do roka, poleg tega je bila na osnovi javnega naročila podpisana pogodba z opremljevalcem za 83.000 evrov. Toliko je gradnja stala zaenkrat,« pojasnjuje župan.

Med gradnjo so se sicer pojavila nekatera dodatna dela, ki prvotno niso bila predvidena. »Začelo se je v kurilnici, ko smo ugotovili, da so nekateri električni kabli stopljeni, hišnik nas je opozoril, naj pregledamo kanalizacijo in ugotovili smo, da je vse polno usedlin, zato ni požiralo,« je povedal Maver in dodal, da so zamenjali tudi svinčene cevi in dotrajano vodovodno instalacijo ter uredili sistem za cirkulacijo vode in tehnično rešitvijo, ki bo preprečevala razvoj legionele. Vsa ta dela so pomenila tudi menjavo tlakov v starem delu šole in vrtcu. Občina se je skupaj z ravnateljico, vodjo podružnične šole, izvajalcem in nadzornikom odločila, da so ta dela smiselna in nujna, da ne bodo čez nekaj let znova razbijali po šoli.

Svetnico Milico Korošec, tudi predsednico odbora za proračun in finance, je zanimalo, kolikšna bo vrednost teh dodatnih del. Župan in direktorica občinske uprave Mojca Pekolj sta dejala, da zaenkrat točnega zneska še nimajo, saj ni še zaključen popis vseh izvedenih del. »Količine vse še niso popisane, so pa natančno zapisane v gradbenem dnevniku. Čakamo izvajalca, da vse skupaj sešteje, točen znesek pa bomo svetnikom nato posredovali na naslednji seji,« je pojasnil Maver. Osnova za izračun teh del pa je določena v osnovni pogodbi, je še dodal.

Marko Kostrevc je v razpravi dejal, da so se pravilno odločili, ko so se lotili, da uredijo dotrajano infrastrukturo. »Lahko s tem ne bi imeli težav, lahko pa da bi čez dva meseca nastal problem in bi bilo potrebno na novo razbijati.« Podobnega mnenja je bil tudi Franc Glušič, ki je povedal, da se je občina za dodatna, a nujna dela, odločila kot dober gospodar. Elizabeta Žlajpah se je tudi strinjala s tem, saj bodo zagotovili še večjo varnost objekta in otrok.

Svetniki so včeraj med drugim potrdili tudi drugi rebalans letošnjega proračuna, s katerim povečujejo prihodke za 1,4 odst. na 4,2 milijona evrov, odhodke pa za 3,1 odst. na skoraj 5,4 milijona evrov. Največja naložba je gradnja Športnega centra Trebelno in dozidava šole, dodatno pa so v proračun uvrstili še gradnjo prizidka k vrtcu na Trebelnem in naložbo v Zdravstvenem domu Trebnje oziroma Zdravstveni postaji Mokronog. Prav zaradi teh projektov se spreminja tudi proračun za prihodnje leto, ki predvideva za 0,3 odst. več prihodkov (3,6 milijona evrov) in za 7,3 odst. več odhodkov (3,8 milijona evrov).

R. N.

Galerija