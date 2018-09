Ena pristala na strehi, drugi trčil v nasproti vozeči avto, kolesar pa padel zaradi prevelike hitrosti

13.9.2018 | 13:05

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Na avtocesti med Smednikom in Drnovim se je včeraj nekaj po deseti uri dopoldan zgodila prometna nesreča, domnevno zaradi neprilagojene hitrosti. Med vožnjo je 39-letna voznica avtomobila izgubila oblast nad vozilom in zletela s ceste ter pristala na strehi. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili, lažje poškodovano voznico pa so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

Na glavni cesti od Boštanja proti Vrhovem je nekaj pred enajsto prišlo do trčenja med dvema osebnima avtomobiloma. Po prvih ugotovitvah policistov je 50-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil proti Boštanju, iz neznanega vzroka zapeljal na drugo stran in trčil v avto, ga je po svoji strani pravilno peljal 33-letni voznik s sopotnico. V nesreči se je lažje poškodoval 50-letni povzročitelj, zaradi ogleda in odstranjevanja posledic pa je bila cesta zaprta do pol ene ure. Oba voznika sta bila preizkušena, a prisotnosti alkohola policisti niso zaznali.

Prehiter je bil

V Novem mestu je zvečer padel 25-letni kolesar. Po prvih ugotovitvah prometnih policistov je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom in padel. Alkohola ni bilo, lažje poškodbe pa so oskrbeli v novomeškem urgentnem centru.

Vlomili v hišo

Na Malem vrhu pri Brežicah so policisti nekaj pred polnočjo obravnavali vlom v stanovanjsko hišo. Ko so se lastniki, ki so bili odsotni dobre tri ure, vrnili domov, so ugotovili, da so okna poškodovana in o tem so obvestili policiste. Slednji so kraj zavarovali, z današnjim ogledom pa bodo ugotavljali, kakšna škoda je nastala oziroma kaj je bilo ukradeno.

Iskal ga je Interpol, on pa se je mirno pripeljal na mejo

Policisti na mejnem prehodu Rigonce so nekaj po enajsti uri zvečer na izstopu iz Slovenije kontrolirali 62-letnega voznika osebnega avtomobila s Hrvaške. V postopku so ugotovili, da je zanj razpisana Interpolova tiralica, in sicer ga išče policija iz Bosne in Hercegovine. Privedli so ga k preiskovalni sodnici, ki je po zaslišanju zanj odredila sodno pridržanje do zaključka postopka izročitve.

J. A.