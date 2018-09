Slava Pleteršniku in oda Pišecam

13.9.2018 | 18:10

Zbrane je v začetku pozdravil predsednik pišeškega društva Pleteršnikova domačija Martin Dušič (Foto: M. L.)

Roman o Pleteršniku so predstavili (z leve) Cvetka Rezar, Rudi Mlinar, Milan Jazbec, Marko Jesenšek in Martin Dušič. (Foto: M. L.)

Pleteršnikovi pevci (Foto: M. L.)

Pišece - Danes so v Pišecah na tradicionalnem simpoziju Pleteršnikov dan predstavili biografski roman o znamenitem Pišečanu, piscu slovensko–nemškega slovarja, Maksu Pleteršniku. Avtor romana, je pravkar izšel pri Celjski Mohorjevi družbi, je brežiški pisatelj Rudi Mlinar. Knjigo so predstavili v Pleteršnikovi rojstni hiši. O romanu z naslovom Maks Pleteršnik in s podnaslovom Teden s slovaropiscem so govorili urednica Cvetka Rezar, avtor Rudi Mlinar, predsednik strokovnega odbora Pleteršnikovega dneva in član SAZU Marko Jesenšek, pisatelj in slovenski veleposlanik v Makedoniji Milan Jazbec in predsednik pišeškega društva Pleteršnikova domačija Martin Dušič. K pogovoru so povabili tudi Pleteršnikovo sorodnico Alenko Hočevar. Jazbec je napisal predgovor h knjigi, Jesenšek spremno besedo.

Pleteršnik je prvo in največje ime slovenskega slovaropisja, je poudaril Jesenšek. Mlinarjev roman o Pleteršniku je oda Pišecam, dejal Jazbec. Udeleženci so prisluhnili odlomku iz romana, ki ga je prebrala Ivana Vatovec.

Še preden so danes obširneje razpravljali o romanu, so predstavili tematsko številko mednarodne revije Slavia Centralis, v kateri so objavljeni referati z lanskega pišeškega simpozija Jezikovna politika Republike Slovenije in njeni uporabniki. O reviji, ki jo izdaja oddelek za slovanske jezike in književnosti pri mariborski filozofski fakulteti, sta govorila urednik Marko Jesenšek in Nataša Gliha Komac iz ljubljanske fakultete za družbene vede, sodelavka ZRC SAZU.

Zbrane sta nagovorila med drugimi Martin Dušič, brežiški župan Ivan Molan in predstavnica Celjske Mohorjeve družbe Tanja Ozvatič. V kulturnem sporedu so nastopili Pleteršnikovi pevci Pišece, osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece, Gimnazija Brežice in Ekonomska in trgovska šola Brežice. Dogodek je povezovala Ivanka Zupančič.

Martin Dušič je Rudiju Mlinarju izročil natisnjeno in uokvirjeno pesem, ki jo je o Maksu Pleteršniku in Pišecah napisala Danica Kocjan.

Na Prireditvi so povabili na 1. Toporišičev dan Brežice–Mostec–Dobova, ki bo 19. oktobra v Posavskem muzeju Brežice.

M. L.

Galerija