Slovenija dobila 13. vlado

13.9.2018 | 19:10

Marjan Šarec (Foto: spletna stran Liste Marjana Šarca)

Ljubljana - Državni zbor je s 45 glasovi za in 34 proti potrdil ministrsko ekipo nove vlade, ki jo bo vodil prvak Liste Marjana Šarca Marjan Šarec. S tem je Slovenija dobila 13. vlado, ki jo bodo sestavljale LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS. Prvo manjšinsko vlado v zgodovini samostojne Slovenije Šarec prevzema kot najmlajši premier doslej, poroča Slovenska tiskovna agencija.

Za izvolitev 13. slovenske vlade so glasovali poslanci LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS, ki bodo tvorile vladno koalicijo, podprla pa sta jo tudi poslanca narodnih manjšin. Proti so glasovali poslanci SDS, NSi in SNS, medtem ko so se poslanci Levice glasovanja vzdržali. Matej Tonin (NSi) in Anja Bah Žibert (SDS) se glasovanja nista udeležila, še poroča STA.

