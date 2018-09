Na pogorišču še živ ogenj; poškodba v gozdu in ob reki

14.9.2018 | 07:00

Na pogorišču v Straži (foto: arhiv, M. M.)

Včeraj ob 16.18 se je v Mestnem Logu v Kočevju v gozdu poškodoval delavec. Reševalci NMP Kočevje so poškodovanca imobilizirali in ga prepeljali v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj morebitnega pristanka helikopterja, vendar je bil poškodovani prepeljan v bolnišnico z reševalnim vozilom.

Ob 14.39 si je občan ob reki Kolpi v Spodnji Bilpi, občina Kočevje, poškodoval nogo. Posredovali so gasilci PGD Kočevje in PGD Predgrad, ki so poškodovanca s čolnom prepeljali čez reko ter ga prenesli do reševalnega vozila. Reševalci NMP Kočevje so poškodovanca prepeljali v bolnišnico.

Tlelo na pogorišču

V ulici Na žago v Straži je na pogorišču v eni od hal nekdanjega Novolesa včeraj dopoldne gorel tram na ostrešju industrijskega objekta. Goreči tram dolžine okoli 4 metre so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Vavta vas ter Dolenja Straža.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v petek dne 14. 9. 2018 od 7.00 do 10.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC, izvod Klemenčič.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Boštanj 2 med 8. in 11. uro, na območju TP Log med 11.30 in 14. uro, na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Vodale med 10. in 13. uro, na področju nadzorništva Brežice na območju TP Krška vas med 8. in 13. uro, na območju TP Cirnik med 9. in 13. uro, na območju TP Zgornje Gaberje izvod Stanjko med 8. in 11. uro in na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Celine Raka, Raka šola med 6. in 7. uro ter med 14. in 15. uro, na območju TP Vrh Videm med 7. in 14. uro in na območju TP Raka Vinji vrh med 7. in 14. uro.

M. K.