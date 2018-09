Kako je z gradnjo južnega dela tretje razvojne osi?

14.9.2018 | 09:05

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - V sejni sobi Občine Črnomelj so na sredinem 8. sestanku Odbora za spremljanje aktivnosti za gradnjo 3. razvojne osi – južni del sklenili, da se po potrditvi nove vlade ministrici za infrastrukturo pošlje dopis za sestanek v zvezi z določitvijo investitorja na 2. odseku 3. razvojne osi – južni del (Maline – Metlika in Črnomelj – jug), so sporočili iz kabineta črnomaljske županje. Obravnavali so tudi Elaborat gradbeno tehnične in prometne preveritve, ki nakazuje najugodnejšo varianto gradnje na 3. in 4. etapi prvega dela hitre ceste od Osredka oz. Revoza do Malin.

Na sestanku so bili županji občin Črnomelj in Semič, Mojca Čemas Stjepanovič in Polona Kambič, njun metliški kolega Darko Zevnik, Tomaž Willenpart iz Direkcije RS za infrastrukturo, Severin Maffi iz podjetja DARS, predsednik Območne obrtno - podjetniške zbornice Črnomelj Stanislav Malerič, predstavnik Kluba belokranjskih študentov Jure Kuhar, predstavnik MC BIT Jurij Matkovič in direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš.

Odbor je ugotovil, da priprava za gradnjo južnega dela 3. razvojne osi poteka v skladu s podpisanim protokolom. Omenjena študija oz. elaborat gradnje na 3. in 4. etapi prvega dela hitre ceste se po pregledu strokovnjakov še dopolnjuje, nakazuje pa, da je ob upoštevanju vseh vidikov, tudi ekonomskega, najugodnejše, da se zgradi 12 km štiripasovne ceste z dvema predoroma dolžine po 2,3 km pod Gorjanci, so zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž.