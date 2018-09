Most v Ločni bo načrtoval isti avtor kot Pelješki most

14.9.2018 | 10:10

Tak bo novi novomeški most v Mačkovcu

Marjan Pipenbaher

Novo mesto - Sinoči so v prireditvenem atriju Knjižnice Mirana Jarca odprli razstavo predlogov za oblikovanje novega mostu v Ločni, ki bo del 3. razvojne osi na delu med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu in priključkom Maline v Beli krajini ter obenem del bodoče novomeške obvoznice. Na ponovljeni natečaj za oblikovanje novega mostu na hitri cesti od odcepa in novega mostu za pešce je prispelo šest predlogov treh skupin avtorjev. Ocenjevalna komisija pod vodstvom Jurija Kobeta je prvo nagrado podelila natečajni rešitvi Marjana Pipenbaherja in sodelavcev, ki so bili lani izbrani, da bodo projektirali tudi mosta na Pelješac.

Most za katerega naj bi Dars po zagotovilih predsednika uprave slovenske avtocestne družbe Tomaža Vidica gradbeno dovoljenje dobili že v prvi polovici prihodnjega leta, čemur naj bi sledil začetek gradnje, je po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija, izrečenih ob odprtju razstave, darilo za mesto in regijo. "Ko je prišel na čelo uprave Darsa Tomaž Vidic, je predstavil časovnico gradnje, ki nam morda ni bila najbolj všeč, a je rekel, da je ta realna, sedaj pa se je tudi držijo."

Pravzaprav gre za dva mosta, prvega s štiripasovno avtomobilsko cesto in vzporednega, namenjenega pešcem in kolesarjem. Projekt prvega dela trase južnega dela tretje razvojne osi bo po besedah Tomaža Vidica stal 110 milijonov evrov. "Razpis za gradnjo načrtujemo že spomladi. Vesel sem, da smo pogodbo sklenili s tako uglednimi inženirji kot sta Marjan Pipenbaher in Janez Koželj, ki tudi sodeluje v Pipenbaherjevi skupini," je ob javni predstavitvi rezultatov natečaja povedal predsednik uprave Darsa Tomaž Vidic.

"Krka ima kot vsaka reka svojo zgodbo, je umirjena zelena reka in to smo pri načrtovanju tudi upoštevali. Pri načrtovanju mostov je zelo pomembno razumevanje prostora, Krka ne bi prenesla nekega vsiljivega glomaznega objekta," je ob odprtju razstave o zmagovalnem načrtu povedal njegov avtor Marjan Pipenbaher.

I. Vidmar

Galerija







































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 2h nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni miha Pa kje konkretno bo šel ta most? Iz slik sodeč ne morem razbrati lokacije, ker ob Krki ni nobenih hiš. Po tem sodeč zadeva sploh ne bo umeščena v Mačkovcu. Če bo kje drugje (še bolj izven), bo ta most za novomeščane praktično neuporaben... Novo mesto potrebuje vsaj en nov most za notranji promet, zamenjva za tistega ki je bil sedaj odvzet. 2h nazaj –1 (1) (2) (1)(2) Oceni miha Pa še to, kar se mene tiče je izgradnja dveh mostov izguba denarja, te pločnike in kolesarske poti bi lahko naredili na enem mostu. Bi bilo ceneje. Na žalost tu nimamo postavljene osnovne infrastrukture, pa se takole denar prekomerno porablja. Preglej samo prijavljene komentatorje