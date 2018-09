Znani prejemniki letošnjih občinskih plaket

14.9.2018 | 11:15

Semič (Foto: spletna stran občine Semič)

Semič - Kot so sklenili svetniki občine Semič na včerajšnji seji, bodo tudi ob letošnjem občinskem prazniku, ki ga v Semiču praznujejo 28. oktobra, podelili občinska priznanja.

Komisija za podeljevanje priznanj, ki ji predseduje Janez Simonič, je obravnavala predloge za nagrajence, ki so prispeli na javno objavljen razpis. Na razpis so prispeli štirje predlogi, člani komisije pa so občinskim svetnikom predlagali, naj potrdijo podelitev štirih plaket za letošnje leto, kar so tudi storili. Diplom letos ne bodo podeljevali.

Plateto bodo tako podelili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Rožni Dol ob 70-letnici delovanja; podjetju TOKI, d.o.o., za ustvarjanje novih delovnih mest z uspešnim širjenjem dejavnosti podjetja; Albini Pašič za petdesetletno delo v Folklorni skupini Semiška ohcet in za delo v številnih drugih društvih ter Francu Jakofčiču za dolgoletne aktivnosti na področju planinstva, pa tudi za delo v kulturnih in športnih društvih.

Več o poteku četrtkove seje občinskega sveta pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

B. D. G.