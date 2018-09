Zagorc iz zdravstvenih razlogov ni prišel na sodišče, svojci pokojnega zgroženi

14.9.2018 | 18:00

Dejan Rituper

Okrožna državna tožilka Renata Brodarič Trentelj

Novo mesto - Na novomeškem okrožnem sodišču je bil za danes razpisan predobravnalni narok v ponovljenem sojenju za Novomeščana Zlatka Zagorca, ki je pred petimi leti pijan in z veliko hitrostjo povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrl 18-letni Lenart Krevs. Ker obtoženega iz zdravstvenih razlogov ni bilo na sodišče in je njegov odvetnik Dejan Rituper rekel, da želi prisostvovati predobravnavlemu naroku, ga danes niso izpeljali.

V tem trenutku ni jasno, kdaj ga bodo, saj ga je sodnica Mojca Hode preložila za nedoločen čas. Zagorčev odvetnik je namreč predložil zdravniško potrdilo, iz katerega izhaja, da se obtoženi ni spodoben udeleževati obravnav eden do dva meseca.

Sodnica je sicer zahtevala, da obramba v sedmih dneh sodišču dostavi zdravniško dokumentacijo, ki je bila podlaga za izdajo tega zdravniškega potrdila.

"Če bo sodišče podvomilo v zdravstveno dokumentacijo, ki jo bomo dostavili, predlagam, da postavite izvedenca medicinske stroke, ki bo pojasnil, ali se je obtoženi sposoben udeleževati postopkov pred sodiščem," je še dodal Rituper.

Spomnimo. Prvostopenjsko sodišče je Zlatka Zagorca obsodilo na šest let in sedem mesecev zapora, to sodbo je potrdilo tudi višje sodišče. Maja 2016 je Zagorc začel prestajati kazen na Dobu, a so ga po letu in pol izpustili na prostost, saj je vrhovno sodišče razveljavilo sodbi nižjih sodišč

Danes sta bili na sodišču tudi mama in sestra pokojnega Lenarta Krevsa, ki sta bili zgroženi, ker menita, da se obtoženi s svojo odsotnostjo norčuje iz sistema in ljudi. "Kako sodišče to sploh dovoljuje?" se je spraševala Lenartova mama Karmen.

Zagorčev odvetnik je kasneje zatrdil, da ne gre za nikakršno norčevanje ali izogibanje njegove stranke, temveč da tega res ni sposoben.

"Obtoženi je že v prvem sojenju pokazal, da ga je to dejanje zelo prizadelo, tudi izvedenec je to povedal, zdaj ko je prestal še kazen na zaprtem oddelku, je vse to tako vplivalo nanj, da se dejansko v tem trenutku ni sposoben spet soočiti s temi zadevami."

Tekst in foto: Janja Ambrožič