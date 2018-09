Zdravniki na tečaju prve pomoči

14.9.2018 | 17:30

Urgentni center Brežice (Simbolična fotografija, foto: M. L.)

Brežice - V Zdravstvenem domu Brežice poteka danes in jutri tečaj, ki ga organizirata brežiški zdravstveni dom in medicinska fakulteta Maribor s svojo katedro za urgentno medicino, so sporočili iz Zdravstvenega doma Brežice.

Izobraževanje organizirajo v obliki delavnic in je namenjeno zdravnikom, ki delajo v nujni medicinski pomoči in želijo obnoviti znanje iz prehospitalne nujne medicinske pomoči.

Pripravili so pet vsebinsko različnih delavnic, udeleženci delajo v vsaki od teh v petčlanskih skupinah in tako bodo v dvodnevnem tečaju obiskali vse delavnice. »Teme delavnic so: oskrba nenadno obolelega odraslega bolnika, oskrba nenadno obolelega otroka, oskrba poškodovanca – otroka, masovne nesreče in oskrba dihalne poti ter ultrazvok. Tečaja se udeležujejo zdravniki iz zdravstvenih domov v Posavju,« je pojasnil direktor Zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojević.

M. L.