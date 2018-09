Po trgatvi s filmom v Belo krajino

14.9.2018 | 13:25

Težko je, a prijetno. (Foto: arhiv DV Pišece)

Poskusite še vi! (Foto: arhiv DV Pišece)

Likof (Foto: arhiv DV Pišece)

Pišece - Društvo vinogradnikov Pišece že vrsto leto obdeluje vinograd svojega člana, ki jim ga je prepustil v oskrbo in v uživanje vinskega pridelka. V tem vinogradu je včeraj organiziralo trgatev. Po besedah predsednika društva Vinka Lesinška so tudi letos zelo zadovoljni tako s pridelkom, kot tudi kakovostjo grozdja.

Trgatve se je zraven članov društva udeležilo tudi nekaj gostov, predvsem predstavnikov ostalih društev iz Pišec.

Kot je dejal Lesinšek, je poglavitni namen dela v društvenem vinogradu druženje in povezovanje ne samo članov, ampak tudi ostalih prebivalcev v kraju.

V društvu menijo, da bodo z letošnjim vinskim pridelkom ponovno zadostili društvene potrebe ob posebnih priložnostih, kot so recimo letni zbor članov, ocenjevanje vin, društveni izlet, sejem v Brežicah, kuhanje županovega golaža, različne predstavitve in podobno.

Društvo vinogradnikov Pišece je zelo tesno povezano s Turističnim društvom Pišece, imata skupne prostore pod kozolcem v Pišecah in ob tem skupaj nastopata tudi na številnih prireditvah v Pišecah in drugje.

Vinogradniško društvo je eden vidnejših stebrov promocije Pišec in tudi brežiške občine. Kot kaže, pa jim ne zmanjkuje zagnanosti, še več, v letošnjem letu so se podali tudi na filmsko pot in ekranizirali celoletno delo v vinogradu s filmom Od kola do kupce. Po odmevni tematski razstavi v Posavskem muzeju, ki so jo podprli s predvajanjem filma, je Lesinšek že napovedal skorajšnjo projekcijo tega njihovega etnografskega igranega celovečernega filma tudi v Beli krajini.

M. L., foto: arhiv DV Pišece

