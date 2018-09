Voznico, ki je zbila 16-letno dekle, že našli

14.9.2018 | 12:25

Foto: Arhiv DL

Včeraj zjutraj okoli 5:25 ure je v Krški vasi voznica osebnega avtomobila zbila 16-letnico, ki je na osvetljenem prehodu za pešce prečkala vozišče. Po prvih ugotovitvah se je voznica ustavila na avtobusnem postajališču, pristopila nazaj do padle 16-letnice in ji pomagala do avtobusnega postajališča. Med pogovorom je 16-letnica potožila, da ji je slabo in bo poklicala mamo, nakar je voznica odpeljala iz kraja. Voznica naj bi bila stara okoli 40 let, močnejšega glasu, kostanjevih las, postriženih na »paž«, vozila pa je osebni avtomobil, limuzino črne barve, ki ima poškodovano desno stransko ogledalo. 16-letnico so oskrbeli v brežiški bolnišnici, kjer so ugotovili, da je lažje poškodovana.

Policija poziva voznico, da se zaradi razjasnitev okoliščin nesreče oglasi na policijski postaji Brežice. Morebitni očividci, ki bi lahko nudili koristne podatke o okoliščinah nesreče, naj pokličejo na policijsko postajo Brežice, na telefonsko številko (07) 466 03 00, na številko policije 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

Dodano ob 14.35:

S PU Novo mesto poziv preklicali, saj so dobre pol ure po objavi v medijih in socialnih omrežjih policisti s pomočjo občanov že prišli do voznice.

V lokalu grozil s pištolo

Brežiške in krške policiste je operativno komunikacijski center sinoči napotil v gostinski lokal v Brežicah, kjer naj bi 28-letnik grozil s pištolo. Osumljenca so prijeli in mu zasegli pištolo, ki jo je takoj po dejanju skril, a so jo našli. Kot kaže, gre za plašilno pištolo, a se bodo o podrobnostih še izrekli strokovnjaki za orožje. Povabili so ga na policijsko postajo, po končanem postopku pa ga bodo kazensko ovadili zaradi izrečenih groženj. Policisti so ga zaradi podobnih dejanj in prekrškov zoper javni red in mir v zadnjih letih že nekajkrat obravnavali.

18-letnica zletela s ceste

Na relaciji iz Črnomlja proti Staremu trgu je včeraj zjutraj iz ceste zletela 18-letna voznica in se pri tem lažje poškodovala. Zanjo so najprej poskrbeli črnomaljski reševalci, nato pa so jo odpeljali še v splošno bolnišnico v Novo mesto, kjer so potrdili, da gre za lažje poškodbe. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili, do nesreče pa naj bi prišlo zaradi neprimerne hitrosti.

Izsiljeval prednost

Nekaj čez poldne sta na Ratežu trčili dve vozili. Po prvih ugotovitvah policistov je do nesreče prišlo zaradi izsiljevanja prednosti 86-letnega voznika avtomobila iz Novega mesta. V nesreči sta se lažje poškodovala voznik in sopotnica drugega vozila, prisotnosti alkohola pa policisti niso ugotovili.

Iz hleva odpeljal tele

V Gorenjih Sušicah so zjutraj opazili, da so jim ponoči iz hleva odpeljali tele, starega tri mesece in težkega okoli 150 kilogramov. Tele je bilo v hlevu ob stanovanjski hiši, privezano z verigo, a to ni zmotilo storilcev. Policisti okoliščine primera še preiskujejo.

Francoskima turistoma vlomili v avto

Francoska turista sta si včeraj popoldne ogledovala Bazo 20, ko sta zaslišala alarm na svoje avtomobilu, ki sta ga pustila na parkirišču. Kljub temu, da sta bila kar hitro nazaj, sta lahko le ugotovila, da so neznanci vlomili v avto in odnesli torbico z nekaj denarja in dokumenti. V bližini so sicer opazili nekaj sumljivih oseb, ki so se iz kraja hitro odpeljale, tako da policisti primer še preiskujejo.

Nezakonito čez mejo

Črnomaljski policisti so pri Suhorju prijeli državljana Pakistana in državljana Bangladeša, za katera so ugotovili, da sta v državo prišla nezakonito. Pridržali so ju na policijski postaji in sta še v postopku.

M. Ž.