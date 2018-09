V Kostanjevici na Krki prostorska instalacija Nataše Prosenc Stearns

14.9.2018 | 16:00

Kostanjevica na Krki - V lapidariju Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki bodo drevi ob 19. uri odprli prostorsko instalacijo videa in fotomontažnih tiskov Hotelski dnevnik umetnice in režiserke Nataše Prosenc Stearns. Gre za niz prostorskih postavitev, ustvarjenih in prilagojenih prostorom kostanjeviškega lapidarija, je poročala STA. Razstava bo na ogled do 4. novembra.

Kustosinja razstave Meta Kordiš je zapisala, da je avtorica gradivo za postavitev posnela v zapuščenem hotelu v Los Angelesu v ZDA. Snemala je s statično kamero, ki podobno kot varnostne kamere neprizadeto, a voajersko beleži dogajanje v hotelskih sobah, na hodnikih in stopniščih.

Njen Hotelski dnevnik zaznamuje »prepoznavni umetničin kredo človeške figure, umeščene ali preplastene z elementi narave«. Specifični način video obdelave in postavitve v prostor pa »transformira in abstrahira dela, kar spodbudi čustveni in čutni odziv«.

»Celostno zasnovana umetnina je horizontalni preplet različnih zgodb in njihovih asociativnih možnosti. Obiskovalci z vstopom in gibanjem po prostorju ter lastnimi zavednimi in nezavednimi čutnimi ter kognitivnimi procesi soustvarjajo dramaturgijo prostora po svoji meri.«

»Vstopanje v sobe nekdanjih samostanskih shramb je vstopanje v začasne prostore Hotelskega dnevnika. Delo, ki ga lahko sestavimo v film ali samostojne video-zvočne izkušnje,« je ocenila Meta Kordiš in še dodala, da je kostanjeviška postavitev tretja prostorska »inkarnacija« Hotelskega dnevnika. Prvo in drugo je umetnica predstavila v Velenju in Los Angelesu, filmsko inačico pa predstavlja na mednarodnih festivalih.

Nataša Prosenc Stearns ustvarja z videom, filmom, instalacijami in digitalno tehnologijo. Raziskuje inovativne strategije žanrov in medijev ter jih velikokrat prepleta.

Diplomirala je na oddelku za oblikovanje ljubljanske Akademije za likovno umetnost. S Fulbrightovo štipendijo je odpotovala v Los Angeles, kjer je na California Institute of the Arts končala podiplomski študij. S projektom Gladiatorji je predstavljala Slovenijo na 48. beneškem bienalu, za kar je prejela nagrado Prešernovega sklada. Prejela je še vrsto drugih štipendij in nagrad.

Leta 2015 je v sklopu razstave Dvajset umetnikov iz Los Angelesa vnovič razstavljala na beneškem bienalu. Njena dela so v slovenskih in mednarodnih stalnih zbirkah. Med drugim je razstavljala v Šanghaju, v Madridu, Münchnu, Benetkah, Milanu, Tel Avivu in Los Angelesu.

STA