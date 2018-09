Nova sprejemna pisarna za lažji dostop občanov

14.9.2018 | 14:30

Stranke v sprejemni pisarni pričaka in jim pomaga dolgoletna občinska uslužbenka Andreja Berus, ki dobro pozna vse postopke.

Pridobitev za občane in občino je razkazala direktorica občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič.

Dostop za invalide so uredili na zadnji strani stavbe.

Novo mesto - Na novomeški občini so v občinski stavbi na Seidlovi 1 v pritličju uredili novo sprejemno pisarno, ki že preko poletja omogoča lažji dostop vsem občanom in jim približuje poslovanje občinske uprave. Odprta je vsak dan v delovnem času občine, po besedah direktorice občinske uprave dr. Vide Čadonič Špelič jo na uradne dneve, ki so jih ljudje navajeni, obišče okoli 50 strank, na neuradne pa okoli 30.

Sprejemno pisarno so uredili v prostorih, ki so jih po letih prizadevanj v uporabo dobili od ministrstva za obrambo, temu pa priskrbeli nadomestne v sosednji stavbi. Poleg tega so z zadnje strani občinske stavbe uredili še dostop za invalide pa tudi svetlejši in prijaznejši glavni vhod ter novo vratarnico za varnostnika. »Preureditev nas je stala 45 tisoč evrov, saj je bilo potrebno urediti tudi vse nove napeljave tako računalniške kot električne, ker gre za glavno pisarno, ki je srce neke uprave,« je dejala direktorica.

Občani lahko v njej oddajo vse svoje prošnje in vloge, ki jim jih pomagajo tudi izpolniti, ter dobijo vse informacije in nasvete v zvezi z delom občine, je pojasnila in dodala, da, če je potreben pogovor s katerim od javnim uslužbencev oz. referentov, ga pokličejo, tako da jih ne potrebujejo več iskati po občinski stavbi.

Sicer so v tem mandatu v tej stavbi že marsikaj postorili. Kot je dejala Vida Čadonič Špelič so morali najprej zamenjati streho, ki je zamakala, kar jih je stalo okoli 100 tisoč evrov, nato so iz pisarn odstranili itison, ki je bil dotrajan in je pri zaposlenih povzročal alergije, nakupili so tudi nekaj novega pohištva. Zdaj jih čaka še zamenjava dotrajanih oken in so v fazi zbiranja ponudb. Po njeni oceni naj bi stala nekaj več kot 100 tisoč evrov, natančna številka pa bo znana po pridobitvi ponudb. »Okna bodo takšna kot bodo rekli na Zavodu za varstvo kulturne dediščine, ker gre za stavbo, ki ima spomeniško varstvo,« je povedala.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

Galerija