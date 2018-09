Dijaki ETrŠ Brežice tretji na polfinalu DP v odbojki na mivki

14.9.2018 | 14:05

Prof. Berto Žnidaršič, Jakob Jankovič, Jasmin Hotić in Žan Molan

Brežice, Novo mesto - V torek, 11. septembra, je v športnem parku Loka v Novem mestu potekal polfinalni turnir DP v odbojki na mivki. Pravico do udeležbe so imele ekipe srednjih šol, ki so zmagale na občinskih tekmovanjih Dolenjske in Posavja. Dijaki Ekonomske in trgovske šole Brežice so predhodno na občinskem tekmovanju gladko z rezultatom 2 : 0 premagali ekipo Gimnazije Brežice in si pridobili možnost nadgradnje rezultata na regijskem tekmovanju.

V Novo mesto so dijaki odšli z željo po odlični igri in dobri uvrstitvi. Po borbeni in kolektivni igri so v dveh tekmah na razliko drugega seta osvojili odlično tretje mesto polfinala DP. Posebej dobro je igral Jakob Jankovič. Ekipni uspeh pa sta dopolnila še Jasmin Hotić in Žan Molan. Ekipo je pripravljal in vodil profesor Berto Žnidaršič.

Vsem iskreno čestitamo!

Za ETrŠ Brežice: Metka Galič in Berto Žnidaršič

Galerija