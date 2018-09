Pleteršnikov dan

14.9.2018 | 14:20

Pišece - Naša šola nosi naslov OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, zato smo na Pleteršnikovem dnevu, 13. septembra, sodelovali tudi učenci naše šole.

V kulturnem programu sta nastopila Janž Rener s klarinetom in Timeja Račič Ogorevc na citrah. Besedam strokovnjakov za slovenski jezik pa so prisluhnili tudi drugi učenci šole, ki so uro slovenščine preživeli na Pleteršnikovi domačiji.

Da bomo kaj več izvedeli o našem slavnem jezikoslovcu, pa je poskrbel Rudi Mlinar, ki je napisal roman o njem. Pa prijetno branje!

Aljaž Preskar, 7. r., OŠ Maksa Pleteršnika Pišece