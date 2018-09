Zapeljala s ceste in se prevrnila

14.9.2018 | 18:35

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Ob 14.16 je v Kotu pri Semiču voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste in se prevrnila. Poškodovano voznico so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane, nudili pomoč pri usmerjanju prometa in počistili razlite motorne tekočine.

Ob 11.04 je na relaciji ceste Globoko – Pišece na območju brežiške občine iz vozila iztekalo pogonsko gorivo. Gasilci PGE Krško in dežurni vzdrževalec cest KOP Brežice so razmastili cestišče in z vpojnimi sredstvi nevtralizirali razlite tekočine v dolžini 1.000 metrov.

J. A.